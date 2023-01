Pendant des années, Maïté Ordonez et son inimitable gouaille, et son binôme Micheline Banzet ont fait les beaux jours de l’émission culinaire à la télé. Avec à la clé, des scènes restées dans la légende, comme cette fois où la Landaise avait d’un bon coup de massue mis un terme à la vie d’une anguille, ingrédient principal de sa recette du jour.

Dans la version revisitée de la Cuisine des Mousquetaires qui fait son come-back ce samedi sur France 3 Occitanie, Fabrice Valery, le délégué des antennes et contenus s’y engage : tous les animaux qui passeront par le plateau en ressortiront vivants. C’est lui qui a eu l’idée de relancer ce rendez-vous qui fait la part belle aux produits du terroir. A la place des célèbres Maïté et Micheline, c’est le chef toulousain Fabrice Mignot, habitué des plateaux de France Télévisions, qui reprend les spatules assisté de l’humoriste Caroline Estremo.

« Il n’a jamais été question de remplacer Maïté et Micheline, ni de les plagier, même s’il y a des références discrètes dans l’émission. Ce que nous voulons c’est faire de la cuisine avec un ton moderne et libre, complètement différent de ce que nous voyons aujourd’hui avec les concours ou c’est tendu ou des émissions patrimoniales, où les gens se baladent chez des restaurateurs et producteurs. Nous voulon revenir à l’essentiel dans la bonne humeur », indique Fabrice Valery.

Une cuisine accessible à tous

Entre deux traits d’humour, le duo proposera dans un décor rétro de réaliser des recettes à la portée de tous, avec à chaque fois l’intervention de producteurs de la région, pour mettre en valeur le porc noir de Bigorre par exemple. Et le ping-pong entre le cuisinier et l’ancienne infirmière au ton débridé fonctionne. « Nous serons entre la tradition et l’innovation, nous allons prendre un plat que Maïté a fait par exemple et le moderniser un peu, apporter notre touche. Et surtout, accessible à tous car aujourd’hui on a rendu la cuisine à la télévision très technique, alors que si tu rates et c’est mal fait, ce n’est pas grave », assure Fabrice Mignot, que l’on a déjà vu dans l’émission Vous êtes formidables de France 3.

En plus de reprendre la recette de l’émission en y mettant ses ingrédients, l’histoire a voulu pour ce cuisinier que l’enregistrement de l’émission se fasse sur le même plateau et qu’il utilise la même cuisine de préparation que celle qui avait été créée dans les locaux de France 3 pour Maïté. Cette dernière a été prévenue de la reprise de l’émission diffusée dont le premier opus de 26 minutes est diffusé ce samedi à 11h30 sur l’antenne régionale de France 3 et sera disponible en replay. Avec l’ambition que peut-être, un jour, l’émission fasse son chemin au niveau national.