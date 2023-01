Etre plus fort que les obstacles, plus rapide que ses concurrents et se hisser en haut du mur pour espérer gagner l’accès aux demi-finales. La recette est toujours la même. Sauf qu’elle a été encore un peu plus corsée cette année. Pour le retour de Ninja Warrior, ce samedi soir sur TF1, après une sixième édition marquée par des audiences en baisse, la première chaîne a placé la barre toujours plus haut. « Le niveau des candidats progresse au fur et à mesure des saisons et le parcours devient quant à lui de plus en plus difficile », annonce la production.

On vous spoile : ça va être vraiment coton. Pour les qualifications de cette mouture 2023, l’accès au buzzer, qui symbolise la réussite du parcours, ne sera possible qu’en respectant un temps imparti sur les deux premières épreuves, avec la possibilité d’emprunter une tyrolienne pour aller plus vite… ou risquer de tout perdre.

Pour couronner le tout, il faudra aussi passer par la « memory tower », le premier obstacle piégé de l’émission. Cette tour en acier est équipée de prises bien capricieuses qui peuvent faire chuter les candidats qui réussiront à l’atteindre.









Il ne s’agira donc vraiment pas d’un parcours de santé. Encore moins qu’en 2019 lorsque 20 Minutes s’y était frotté (avec un succès tout relatif). Ce nouveau « parcours des héros » à la sauce TF1, éprouvé lors de l’enregistrement de cette septième saison au printemps dernier à Cannes, une locale de l’étape, la Niçoise Clémentine Parodat a pu le tester.

« J’ai particulièrement travaillé l’explosivité »

Et elle confirme : « Les nouveaux obstacles, c’est du lourd ». « En même temps », pour cette coach sportive de 25 ans, « c’est normal », dit-elle, « le niveau des concurrents augmente tellement chaque année. » Elle en est la preuve. A l’affiche de ce premier prime de qualification, la jeune femme, qui signe également sa première participation à l’émission, est une athlète aguerrie. « J’ai fait beaucoup de danse, de judo, de crossfit et je suis désormais à fond dans le triathlon », raconte-t-elle.

Elle prépare même l’Ironman (227 km de natation, de vélo et de course) qui se disputera en juin prochain dans la capitale azuréenne. De quoi être au niveau. « Il faut avoir une très bonne condition physique pour Ninja Warrior. J’ai particulièrement travaillé l’explosivité, l’escalade et j’ai musclé mes doigts pour le mur », assure Clémentine Parodat.

Etre la meilleure femme, « un challenge personnel »

Pour le moment, le mystère reste entier. On ne saura pas si elle arrivera jusque-là. La réponse, ce sera à partir de 21h10 avec Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere. Une chose au moins est sûre : La motivation de Clémentine Parodat a été sans faille avant et pendant l’épreuve. Poussée par l’envie d’être la femme qui arrivera le plus loin possible dans le concours, remporté à deux reprises seulement et jusque-là uniquement par des hommes, Jean Tezenas du Montcel, en 2019, et Clément Gravier, l’année dernière. « C’est un challenge personnel. Je fonctionne comme ça, en me donnant toujours de nouveaux objectifs », souffle-t-elle.

Elle en garde aussi un, toujours le même, dans sa vie de tous les jours, à son travail. « J’essaie, par le sport, d’aider les gens à être une meilleure version d’eux-mêmes. Dans leur corps, mais surtout dans la tête. Pour leur bien-être », explique la jeune femme, qui figurera dans les starting-blocks de ce prime inaugural intitulé « Les héros du cœur ».