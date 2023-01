« Vous êtes faits pour être amis et plus si affinités. Vous êtes prêts à partir à l’aventure et à tester un autre type de relation, loin des sentiers battus. » Ces phrases ne sont pas tirées de l’horoscope du jour mais de Cosmic Love, lancé ce vendredi sur Amazon Prime Video. Ce dating show (en français : émission de rencontres amoureuses) surfe sur l’engouement actuel pour l’astrologie et s’emploie à former des couples en fonction de la compatibilité des thèmes astraux des tourtereaux potentiels. « Quand on apprend à connaître quelqu’un dont on vient de faire connaissance, on veut savoir son signe. Cela peut nous aiguiller sur des traits de caractère assez pertinents », nous glisse Nabilla Vergara, animatrice du programme.

Il n’empêche, en suivant cette stratégie, on tombe rapidement dans le stéréotype et le raccourci : le Scorpion serait un chaud du slip dont il faut se méfier, le Gémeaux un cérébral sachant manier les mots et le Vierge un amant dévoué, etc. « Je connais des gens qui refusent d’aller en date avec des personnes de tel ou tel signe parce qu’elles ont des préjugés. Dans l’émission, on a tenté de casser ces clichés pour comprendre pourquoi parfois on peut avoir des difficultés à aller vers un signe qui ne nous parle pas, ou avec qui on a eu une mauvaise expérience », avance l’astrologue Shana Lyes qui a travaillé sur Cosmic Love.

« On n’est jamais à 100 % compatible avec quelqu’un en astrologie »

Cette astrologue a passé des heures à établir les thèmes astraux des quatre jeunes femmes célibataires au centre du programme, surnommées « les éléments » : Lison est le feu, Anna, la terre, Moana, l’air et Moon, l’eau. Elle a aussi esquissé les profils des Cosmic Lovers, c’est-à-dire de leurs prétendantes et prétendants potentiels. Douze - comme autant de signes du zodiaque - ont été retenus, soit dix hommes et deux femmes. « Cela a été un casse-tête de trouver à chaque fois le match presque parfait. On n’est jamais à 100 % compatible avec quelqu’un en astrologie, c’est ce qui fait qu’il y a eu certains conflits lors du tournage », précise celle qui a créé le compte Instagram @astro.lya.

Les 16 protagonistes, à la plastique agréable (pour le dire autrement : personne n’est moche), réunis dans une ville à Malte, passent leurs journées entre farniente, tête à tête et soirées à thème. Leur quotidien est aussi influencé par les prédictions de l’Astro Chamber, un dôme qui ne dépareillerait pas au Futuroscope. Les « éléments » viennent y découvrir leurs « connexions ». Un exemple de révélation de cet oracle high-tech ? « La terre et le feu peuvent avoir beaucoup de points communs, comme la volonté, la persévérance, l’envie d’accomplir de grandes choses. La synastrie de vos deux thèmes est presque parfaite et dévoile beaucoup d’attirance. Le seul aspect qui pourrait ralentir votre histoire est la position de vos ascendants en carré, ce qui signifie que vous allez devoir briser la glace et redoubler d’efforts pour vous ouvrir si vous voulez passer la seconde direction la romance. Vos placements réciproques de Jupiter sont là pour vous aider. » Ah, ok.

« Un thème astral ne marque pas une destinée fixe »

« La synastrie, c’est un mot qui peut faire peur, mais c’est simplement la superposition du thème astral du partenaire A sur celui du partenaire B », nous éclaire Shana Lyes. Les quatre « éléments », en tout cas, font entièrement confiance à ce que leur annonce l’Astro Chamber. « Si les astres me disent que c’est une connexion, peut-être que ça vaut le coup de ne pas prendre peur à l’idée qu’on ait tant de ressemblances », estime ainsi l’une d’elles face caméra.

« L’astrologie n’est pas un dogme, c’est fluide. C’est comme un terreau de possibilités, nous indique Annabelle Lhem. Si on parle de compatibilité amoureuse, on peut dire qu’en fonction du thème astral il y a des possibilités pour que des personnes aient une sensibilité similaire et s’entendent bien, mais il n’y a pas de détermination à une compatibilité. Un thème astral ne marque pas une destinée fixe. » La créatrice du podcast L’art de l’astrologie poursuit : « C’est autant un outil qui fait marrer, qui est divertissant, qu’un outil sérieux utilisé par des personnes voulant faire une introspection et donner du sens à ce qu’elles vivent. »

« Une approche ludique du relationnel »

Shana Lyes ne dit pas le contraire. « Cela permet d’avoir une approche plus ludique du relationnel. Les éléments se sont prêtés au jeu, chaque signe représente une énergie et donc un type de dating. C’est un indicateur, un guide, mais il ne faut pas prendre ça pour acquis, chaque relation est unique et se travaille à sa manière », insiste celle qui a travaillé sur l’émission.

D’ailleurs, s’il est impossible que deux thèmes astraux soient complètement compatibles, l’inverse doit bien être vrai. « Il n’existe pas deux thèmes complètement incompatibles, confirme celle qui gère le compte @astro.lya. Dans l’émission, on pourra d’ailleurs voir un couple assez surprenant qui s’est formé alors que leurs thèmes présentaient beaucoup d’éléments non compatibles. » Autrement dit, il ne faut pas croire que les astres décident des couples qui durent. Sauf si vous êtes Capricorne ascendant Bélier avec Lune en Poisson.