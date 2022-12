Intenses, drôles ou solennels… Les dix moments télé de 2022

Que retenir de l’année télé française ? Plutôt que d'établir un classement des succès et des flops d'audience des mois écoulés, 20 Minutes a préféré sélectionner dix images et séquences, qu'elles soient solennelles ou futiles, politiques ou divertissantes... Rétrospective.

L'« Enfer » inattendu au 20 heures

Dimanche 9 janvier, Anne-Claire Coudray reçoit Stromae aux 20 heures de TF1. Les questions s’enchaînent, jusqu’à celle-ci : « Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ? » Des notes de musique se mettent à retentir et l’artiste belge commence à chanter sa nouvelle chanson, L’Enfer. Le plan-séquence est aussi inattendu que bouleversant. Quelque 7.2 millions de personnes suivent en direct ce vrai moment de télé. Dans les jours qui suivront, on prendra conscience de l’impact de ce texte dans lequel Stromae parle de ses « troubles suicidaires ». Le chanteur a donné le la d’une année où un grand nombre de personnalités ont évoqué leur santé mentale. Anne-Claire Coudray, elle, a déclaré à 20 Minutes qu’il s’agissait du « plus beau moment » de sa carrière d’intervieweuse.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE





L’abandon d’Etienne dans « Pékin Express »

Le 24 février, Etienne, qui faisait tant rire les fidèles de Pékin Express a fini par les faire hurler. Le médecin antibois annonce à la fin du troisième épisode diffusé sur M6 qu’il abandonne. Sa décision condamne son binôme, Vanessa, à quitter le jeu également. Sur les réseaux sociaux, l’égoïsme du quinquagénaire est vilipendé, et le sort réservé à sa partenaire déploré. Vanessa, pourtant, ne lui en veut pas. « A quoi cela me servirait à part à me faire du mal et à lui faire du mal à lui ? Il est très attachant. J’ai vécu une aventure très drôle grâce à lui. Cela aurait été dommage de s’embrouiller », confie-t-elle à 20 Minutes. Etienne, c’était un sacré personnage, touffe de cheveux ébouriffés et chaîne de lunettes peu discrète, il reconnaissait lui-même ne pas être taillé pour l’aventure. Il savait aussi sortir des phrases chocs qui régalaient le public.

L’hommage à Jean-Pierre Pernaut

Ce 2 mars, Julien Arnaud prend l’antenne du 20 heures, la mine grave. « TF1 et tous ses personnels sont en deuil », déclare-t-il. Quelques heures plus tôt a été annoncée la mort de Jean-Pierre Pernaut, qui a succombé à un cancer du poumon à l’âge de 71 ans. La première chaîne consacre une édition spéciale à celui qui a été le visage et la voix de son 13 heures pendant plus de trente ans. Durant quarante minutes, les témoignages des journalistes de TF1 se succèdent pour saluer la mémoire de leur confrère ; cette information prend le pas sur toutes les autres actualités du jour. La hiérarchie de l’info est ce soir-là dictée par l’émotion. Certains trouvent cela exagéré, d’autres, à la hauteur de ce que symbolisait Jean-Pierre Pernaut dans le quotidien de millions de Françaises et Français.

Volodymyr Zelensky « apparaît » sur la Croisette

17 mai, c’est la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes retransmise sur France 2. Glamour et tenues de soirée de rigueur. Quand, soudain, sur un grand écran, apparaît Volodymyr Zelensky. Le chef d’Etat ukrainien est en direct de Kyiv, la capitale de son pays auquel la Russie a déclaré la guerre trois mois plus tôt. « Est-ce que le cinéma va se lever et en parler ? », demande-t-il à l’assistance guindée après avoir évoqué le théâtre de Marioupol bombardé en mars. Ce théâtre « qui ressemble à celui où vous êtes en ce moment »... Il a droit à une ovation debout. Durant ces quelques minutes de discours, la réalité la plus brutale se rappelle à un monde s’apprêtant à célébrer la fiction. Un oxymore forcément mémorable.

Le message de Valérie Pécresse à Bertrand Chameroy

Le 24 juin, « surprise » pour Bertrand Chameroy dans C à vous sur France 5. L’humoriste découvre un message vidéo que lui adresse Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle sous l’étiquette Les Républicains quelques mois plus tôt - ce qui lui a valu de s’endetter à hauteur de 5 millions d’euros. « Je voulais (…) vous remercier sincèrement pour votre don à ma campagne », a-t-elle déclaré, rappelant

qu’elle a été une « source d’inspiration inépuisable » pour Bertrand Chameroy.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE





« Pour vos blagues à deux balles, comme vous dites, il n’était pas anormal que vous me versiez quelques royalties », a-t-elle estimé. Bertrand Chameroy avait confié au Parisien lui avoir envoyé un don : « J’ai fait le calcul : à raison de quarante vannes à deux balles pendant la campagne, je suis arrivé à 80 euros. » Au moment de faire le bilan de la saison écoulée, la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine déclarera à 20 Minutes : « Bertrand ne l’a pas ménagée mais - c’est sa qualité - il n’est jamais méchant. [Valérie Pécresse] a répondu intelligemment, sur le ton de l’humour en disant qu’elle n’était pas dupe : "Vous vous êtes amusés avec moi et je m’amuse maintenant avec vous, mais la politique, ça reste sérieux." »

Le « Corps » de « Drag Race France »

Le 28 juillet sur France.tv Slash et le 30 sur France 2, le sixième épisode de Drag Race France s’est achevé par une séquence bouleversante. Lors du numéro en play-back sur Corps, d’Yseult, censé les départager, Lolita Banana et La Big Bertha ont livré une performance d’une intensité émotionnelle sans égale (ou presque) parmi les dizaines de versions de cette compétition de drag-queens lancées dans le monde entier depuis 2009. Une poignée de minutes d’une émotion brute où les deux queens ont fait de leurs vulnérabilités un art. Lolita Banana, qui venait de raconter combien elle souffrait de se sentir mise à part par les autres candidates, a ôté sa perruque, et a commencé à se raser les cheveux, en larmes. Le jury qui lui faisait face était lui aussi en pleurs. La Big Bertha, qui s’était confiée sur le cancer qu’elle a surmonté, a accouru vers elle pour la soutenir et la réconforter, toujours en poursuivant le numéro. C’était fort.

Le suspense des « Traîtres »

31 août, tension maximale à la finale des Traîtres. Dans cette géniale nouveauté de cette année télé, David Douillet et Clémence Castel tiennent le rôle des « traîtres », à l’insu de leurs autres partenaires de jeu, les « loyaux », qu’ils ont trahi et éliminés d’épisodes en épisodes. Lors de l’ultime tour de table, Elsa Esnoult, qui leur accordait une confiance absolue tombe donc de très haut lorsqu'elle comprend sa méprise. « J’avais les larmes aux yeux, j’étais au bout de ma vie, je me disais que ce n’était pas possible », confie la comédienne à 20 Minutes après la diffusion de l’épisode. Une émotion communicative, qui a fait passer 1.8 millions de téléspectateurs et téléspectatrices par tous les états. La morale est sauve, David Douillet et Clémence Castel ont choisi de partager leur gain de 32.250 euros avec Elsa Esnoult. L’argent a été reversé à des associations.

La tendinite de Magali Berdah

Le 11 septembre, Complément d’enquête, sur France 2, se penche sur le business des influenceurs. En fin d’émission, Tristan Waleckx interviewe Magali Berdah en face-à-face dans les traditionnels fauteuils rouges. La patronne de Shauna Events assure utiliser tous les produits dont elle vante les mérites sur Instagram. Le journaliste prend alors l’exemple d’une montre connectée. S'en sert-elle ? « Bien sûr ! », répond-elle. Et lorsqu’il la relance en lui demandant pourquoi elle ne l’a pas, en ce moment même, à son poignet, elle se justifie : « J’ai une tendinite au bras. » Cette explication improbable n’échappe pas aux réseaux sociaux, qui multiplient les blagues et messages moqueurs. Même les marques et entreprises comme Carrefour et le Crédit agricole surfent sur la tendance pour faire leur pub. Peu après, Magali Berdah déclarera avoir voulu dire que les montres connectées sont utiles en cas de tendinite car elles permettent de ne pas porter le téléphone à la main. OK…

Premier baiser au thé dansant

26 septembre, malaise au thé dansant. Dans le sixième épisode de la dix-septième saison de L’amour est dans le pré, Nathalie ne « jibule » pas. Elle assiste, impassible (ou sidérée) au fougueux premier baiser échangé entre Jean (qu’elle espérait séduire) et Laurence, l’autre prétendante (avec laquelle elle ne cesse de s’accrocher). Le cameraman de M6 a composé le plan parfait, avec les tourtereaux en amorce et, attablée, seule, au fond, devant des rideaux rouge passion, la célibataire éconduite. L’amour, ses joies et ses vicissitudes résumées en une seule image. Hélas, lors du bilan, le 14 novembre, on apprendra que Jean et Laurence ne sont plus ensemble, celle-ci ayant refusé de quitter sa Charente pour le Beaujolais. « J’ai mis un peu plus d’une semaine pour m’en remettre », précisera l’agriculteur.

Les insultes de Cyril Hanouna

10 novembre, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna agonit d’injures Louis Boyard : « Toi t’es une merde ! » Le député de La France insoumise et ex-chroniqueur de l’émission vient de critiquer Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient C8 qui diffuse le talk-show. Traité de « bouffon », d'« abruti » et de « tocard », Louis Boyard finit par quitter le plateau. Le régulateur des médias, l’Arcom (ex-CSA), sera saisi et annoncera qu’un membre du Conseil d’Etat étudiera la possibilité de sanctionner la chaîne. Louis Boyard, lui, déposera plainte pour « injures publiques ». Cyril Hanouna a, depuis, déclaré regretter ses propos injurieux mais n’a présenté aucune excuse. La télévision dans ce qu’il peut se faire de pire.