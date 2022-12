« C’est un honneur pour moi. Je suis heureux de ne pas avoir déçu le public, ni le jury… » Rayane a le triomphe modeste. Mardi soir, il a gagné la saison 17 de La France a un incroyable talent sur M6 avec son interprétation, au piano, d’une partition de Chopin. A 15 ans, l’adolescent qui vit dans un foyer de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a remporté par la même occasion 100.000 euros, « une somme colossale », dit-il, qui l’aidera à « faire de la musique » à sa majorité. Véritable autodidacte – il a commencé à jouer en avril 2021, essentiellement sur les pianos en accès libre dans les gares franciliennes –, il a récemment intégré le conservatoire. Ce n’est que le début d’un destin qui s’annonce radieux pour cet « incroyable talent ».

Hélène Ségara disait que vous vous étiez mis beaucoup de pression avant la finale…

Oui. Avant de passer sur scène, alors que l’émission avait déjà commencé, j’ai reçu le soutien de plusieurs candidats et ça m’a submergé d’émotion, je n’avais jamais ressenti ça. Cela m’a déstabilisé, j’étais stressé. Ce n’était pas évident parce qu’il fallait que je sois concentré : quand on joue un morceau, on doit penser au présent mais aussi anticiper pour avoir un son encore plus puissant et impressionnant.

Après votre passage, vous avez confié n’être pas très content de vous…

Je me disais que j’aurais pu faire mieux. Pendant ma performance, ce sont mes doigts qui jouaient tous seuls. J’étais dans ma bulle.





✨ Pour soutenir Rayane, envoyez 2 par SMS au 74 600 (0,99€ + PRIX SMS) #LFAUIT pic.twitter.com/EOBU3D9zaf — M6 (@M6) December 20, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Quand, à l’annonce des résultats, il ne restait plus que vous et le Duo Gemini en lice pour la victoire, à quoi pensiez-vous ?

Dans ma tête, je me disais que je serais content quel que soit mon classement. Si j’avais fini deuxième, ça aurait quand même voulu dire que j’avais conquis le public, que j’avais reçu beaucoup de votes en ma faveur.

Après la diffusion de votre audition en octobre beaucoup de choses ont changé pour vous ?

Oui, tout a changé. J’ai pu rencontrer plusieurs personnes, dont des gens connus comme Gims que j’ai accompagné au piano à la gare Saint-Lazare. Il y a aussi eu un effet sur ma popularité. Quand je joue dans une gare, on me reconnaît parce qu’on voit ma tête, on voit que je joue du classique. Pour moi, tout ça, c’était déjà une victoire. Le lendemain de la diffusion de mon audition sur M6, j’ai reçu un piano [promis par Marianne James et Eric Antoine]. Il a été installé dans une pièce isolée du foyer où je vis.

On a découvert lors de la finale que vous étiez depuis élève au conservatoire…

J’avais passé des tests pour l’intégrer avant mon passage dans l’émission. Ils ont dit que j’avais du potentiel, donc je prends des cours de piano et de solfège. Concernant ma pratique du piano, j’ai cinq heures de cours au conservatoire par semaine et, lorsque je le peux, j’y reste de 11 heures à 18 heures pour m’exercer seul.

Vous avez tenu à dire, mardi soir, qu’il était important de travailler pour concrétiser ses rêves. C’est le message que vous vouliez faire passer ?

Je n’étais pas venu dans cette émission pour la compétition mais pour faire passer ce message. J’avais à cœur de le transmettre. Je ne pensais pas gagner, donc je l’ai dit juste après mon passage sur scène. Il y a peut-être des gens comme moi, qui participeront à La France a un incroyable talent, se feront connaître et travailleront…

Recevez-vous beaucoup de messages du public ?

Mes comptes sont privés, je reçois beaucoup de demandes mais je n’ai pas envie d’être connu et je n’aurais pas le temps d’être sur les réseaux entre l’école, le conservatoire, le piano… J’ai quand même reçu quelques messages privés, cela me touche car ils sont sincères. Cela m’a donné beaucoup d’espoir.

Que peut-on vous souhaiter pour 2023 ?

Ce que je veux vraiment ? Devenir un élève académique au conservatoire, un pianiste complet.