Exercice d’interview inédit à la télévision et coup de com' garanti pour Emmanuel Macron. Le président sera le prochain invité de l’émission « Les rencontres du papotin », programmée le 7 janvier sur France 2. Diffusée dès 20h30, l’émission préenregistrée montrera le chef d’Etat français répondre aux questions de la rédaction du Papotin, composée d’une cinquantaine de journalistes atteints de troubles du spectre autistique.

« Après Gilles Lellouche, Camille Cottin et Julien Doré, Emmanuel Macron s’est prêté au jeu de cette interview atypique, évoquant pêle-mêle sa vie personnelle, son goût pour la poésie mais aussi ses appréhensions en tant que président », précise France 2 dans un communiqué. Emmanuel Macron est le troisième président de la République, après Jacques Chirac en 2002 et Nicolas Sarkozy en 2015, à se livrer à l’exercice.

« Les rencontres du papotin » est le format télévisé dérivé du journal Le Papotin, lancé en 1990 par Driss El Kesri, éducateur à l’hôpital de jour d’Antony, près de Paris. Depuis, de nombreuses célébrités (comédiens, chanteurs, écrivains, cinéastes, hommes politiques, etc...) ont été interviewées par la rédaction du journal. L’émission télévisée, modérée par Julien Bancilhon, rédacteur en chef de la publication et psychologue, a été lancée en septembre sur une idée des réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache.