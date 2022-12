Les temps morts, elle ne connaît pas. Il faut que ça bouge. Tout le temps. Et vite. Un projet se termine, un autre avait déjà commencé. Flavy Barla bouillonne. Des activités, elle n’en a jamais assez. Et c’est justement pour se lancer dans une nouvelle aventure que cette Niçoise de seulement 19 ans, ancienne élève en sport-études, en patinage artistique notamment, férue de sciences, s’est plongée dans l’aventure Miss France.

Bosseuse, fonceuse, touche à tout, Miss Côte d’Azur 2022 brigue la couronne en parallèle de ses études de médecine et de ses cours de danse, son « autre passion », sa « deuxième maison ». « Moi, je marche vraiment comme ça. Plus j’en fais et plus je suis contente. En fait, je ne suis jamais rassasiée d’apprendre, de connaître des choses et de rencontrer des gens », confie-t-elle à 20 Minutes.









« Devenir un de ces artisans du corps humain »

Un an d’avance, un bac scientifique en poche (avec mention très bien) et en troisième année de médecine à même pas 20 ans, Flavy Barla file désormais tout droit vers une carrière de chirurgien. « Ça a toujours été ça. Petite, je le disais déjà à mes parents. J’ai toujours voulu devenir un de ces artisans du corps humain. J’ai eu envie d’aider les gens, de les soigner. Pourtant, personne dans ma famille n’avait choisi cette voie-là. Mon père et ma mère sont commerçants », explique-t-elle.

Volontaire et très (très) dynamique, la jeune femme a déjà démarché elle-même plusieurs médecins pour aller se frotter au réel, dans des stages. Des opportunités qui lui ont permis d’avoir une idée plus précise de la spécialité vers laquelle elle allait s’orienter : « la chirurgie cervico-faciale ou de la main », mais « en tout cas quelque chose de vraiment très fin ». Et elle ira au bout, quoi qu’il arrive. Même si l’écharpe de Miss France lui revient ce samedi soir, en direct de Châteauroux.

Le tout en continuant aussi la danse, une drogue. « Je n’ai jamais fait qu’une seule chose à la fois. J’ai toujours multiplié les projets. Alors, ça ne me fait pas peur de mener tout ça de front, poursuit-elle. Je ferai tout ce qu’il faut, je profiterai de chaque instant en n’oubliant jamais que mon but dans la vie, c’est surtout d’être médecin. »

Sur les traces de Marine Lhorphelin

Son parcours pourrait ressembler à celui de Marine Lhorphelin, Miss France 2013 et qui a elle-même prêté le serment d’Hyppocrate. La Bourgignonne, première dauphine de Miss Monde cette année-là, fera d’ailleurs partie du jury de cette élection.

Un signe ? « C’est fou, parce qu’elle m’a toujours énormément inspiré, assure Flavy Barla. Je trouve extrêmement respectable tout ce qu’elle fait. Elle se sert de ses réseaux sociaux pour faire passer des messages de prévention sur la santé. Et c’est aussi ce que je ferai. »

Car, pour Miss Côte d’Azur 2022, Miss France a une voix qui porte et doit s’en servir. « S’il ne s’agissait que d’un concours de beauté où on ne regardait que des plastiques et des physiques, je ne m’y serai jamais inscrite. Parce que ça ne me ressemble pas. J’ai des choses à dire, sur ce qui me tient à cœur, les cancers pédiatriques, les maladies rares. J’aimerais être cette ambassadrice-là. » Réponse tout à l'heure sur TF1.