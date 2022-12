« Here we go, here we go, here we gooooooo. » Quand mon chef m’a missionné de trouver une famille issue de la pop culture avec qui passer Noël, j’ai d’abord cherché avant d’envoyer une blague sur les Totally Spies, ce trio mi-étudiantes, mi-espionnes qui a squatté la télé de tout enfant ayant grandi dans les années 2000.

« Ça aurait sans doute un côté fun de ne pas savoir à quel moment la table peut se transformer en tourniquet pour t’emmener en mission. » Il n’en fallait pas plus pour attiser la curiosité du dit-chef pour cet emblème du petit écran qu’il est trop vieux pour comprendre. Mais aussi pour me rendre compte que l’idée n’est pas si saugrenue qu’elle ne paraît, d’autant qu’un reboot de la série animée dont la diffusion s’est arrêtée en 2013 devrait arriver prochainement sur M6.

Homme cisgenre, j’ai du mal à croire que la combi moulante m’irait - d’autant que Sam monopolise déjà ma couleur préférée - mais puisque c’est Noël et que tout est permis pourquoi pas tenter le coup ? Car enfant, j’étais fasciné par le mystérieux monde des agents secrets où Clover, Sam et Alex côtoyaient Kim Possible et Martin Mystère. De quoi raviver mon souvenir des matinées à mater TFOU en pyjama, et ça c’est déjà un cadeau.

Convives de chic et de choc

Qu’on se le dise d’emblée, le programme diffusé à partir du 3 novembre 2001 en France a pu faire croire à une révolution féministe avec ses personnages féminins badass à l’avant-plan. Mais mes yeux de 2022 n’avaient pas le souvenir d’avoir été bercés par les aventures de trois copines bien engluées dans une société hyper-capitaliste et hétéronormée, bref.

Clover Ewing, Samantha Simpson et Alexandra Vasquez - oui, elles ont des noms complets - ont chacune leur personnalité propre et indéfinissable en un seul adjectif. Un cocktail idéal pour un Noël où le côté drama-queen mais fun de la blonde soit associé à l’humour maladroit de la brune et où la rousse pourrait satisfaire notre envie de discussions plus terre à terre.

Elles sauraient aussi faire briller un réveillon où on peut se saper comme jamais (comme dirait Maître Gims) parce qu’au final ce n’est qu’une fois l’année. Nul doute que le trio de drôles de dames contemporaines saurait piocher dans la centaine de tenues en 2D qu’elles ont portées, changeant plusieurs fois par épisode. Je n’ai rien contre les autres héros de mon enfance mais il faut croire que le moi avec dix ans de moins tenait déjà au respect de la réalité et que Noël dans le même vieux pull moche que l’an passé, ce n’est pas mon trip.

« Tududu dududu »

Être membre de la World Organisation of Human Protection, soit l’Organisation mondiale pour la protection des humains est un travail à plein temps mais où sauver le monde se fait entre potes. Une relation sans faille où chacun s’est déjà sauvé d’une galère et où tu sais qu’à la fin de l’épisode, tu finiras quand même par l’emporter. C’est cliché mais c’est rassurant.

Quoi de mieux pour s’échapper d’une conversation avec l’oncle relou ou la tante complotiste que d’être aspiré par la bûche de Noël ou qu’un cadeau ouvert nous mène au QG du WOOHP façon armoire de Narnia ? Passer Noël avec les Totally Spies, c’est sans aucun doute se faire à l’idée que tout peut arriver. Un scénario parfait quand on a peur de l’engagement et qu’on n’est pas fan des fêtes attablées pendant toute la journée.

On dira juste à Jerry d’arrêter ses appels intempestifs sur notre compoudrier parce que le repos hebdomadaire du salarié est un droit garanti en France. Il n’y a pas meilleur moment que les fêtes pour rappeler à son boss que sauver l’humanité entre deux cours, ça demande aussi un peu de repos.

Des cadeaux utiles

Une fois débarqués au QG par on ne sait quel tunnel/toboggan, remués comme notre estomac par l’association Saint Jacques et champagne, place au pitch. Sauver le monde, serait sans doute l’objectif. Facile et efficace, Jerry nous inventerait une histoire avec des la neige ou un vol de cadeau pour être dans l’esprit de la fin de l’année.

Les gadgets offerts par le groupe d’espionnage sauraient combler mes envies de nouveaux gadgets à enfiler direct pour un Noël… ou une mission réussie. Rouge à lèvres laser, sèche-cheveux tornade, sac à dos jet propulseur ou lunettes de soleil cyberpirate, un cadeau fun, utile et qui fait plaisir. Merci Gladys !

Bas les masques !

« AAAAH J'AI VU TON ARTICLE SUR LES TOTALLY SPIES », m'envoie une collègue à l'heure où je termine d'écrire ces lignes. Décidément mes compétences en discrétion laissent à désirer. Mais je n'ai même pas besoin de mentir sur mon CV puisque le trio œuvre à visage découvert. Je me sens dans le même état après avoir passé les trois-quart de mon existence à cacher mon amour pour Clover, Sam et Alex... Voilà qui est réglé.

En attendant je suis ravi d'alimenter un peu plus vos conversations du réveillon car les Totally Spies c’est aussi des heures de débats assurés. Et tous les arguments sont permis quand on vous pose la question suprême : « C’est qui ta préférée à toi ? » Aller, je vous laisse y réfléchir, ça nous aidera au moins à patienter jusqu’à Noël !