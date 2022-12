Un homme qui détient la vérité, seul contre (presque) tous. Non, on ne vous emmène pas à Marseille pour cet article, mais dans le confort de votre canapé, où vous avez peut-être visionné les huit épisodes d’A l’aube de notre histoire sur Netflix. On y suit les déambulations du Britannique Graham Hancock sur huit sites anciens, de Malte à l’Indonésie, en passant par les Etats-Unis. Les pyramides d’Egypte nous sont épargnées, sûrement pour le plus grand bonheur des égyptologues et des fans de l’Egypte ancienne, qui ont déjà eu leur lot d’émotions fortes avec de nombreux documentaires fantaisistes.

Dans A l’aube de notre histoire, qui a fait partie des documents les plus visionnés sur la plateforme en France pour la semaine du 14 novembre, Graham Hancock, qui se présente comme journaliste et non comme scientifique, s’attache à remettre en cause la datation communément acceptée de plusieurs lieux à travers le monde, afin d’illustrer sa thèse d’une civilisation techniquement avancée qui aurait disparu à la fin de l’ère glaciaire à cause d’un cataclysme.

Des archéologues veulent classer ces épisodes comme de la « science-fiction »

Problème : rien n’est prouvé et des archéologues ont réfuté les arguments avancés. La Société pour l’archéologie américaine a même publié une lettre ouverte à Netflix et à la chaîne britannique ITN, qui a produit les épisodes, qualifiant les épisodes de « désinformation ». « Après plus d’un siècle d’investigations archéologiques professionnelles, nous ne trouvons pas de preuve archéologique pour soutenir l’existence d’une "civilisation avancée et mondiale de l’âge de glace" du genre que suggère Hancock », écrivent ces archéologues, qui rappellent que leur profession a étudié « des centaines de sites de l’âge de glace ». Cette société savante demande de classer ces épisodes comme de la « science-fiction »*.

Ces épisodes, « c’est du grand n’importe quoi », résume auprès de 20 Minutes Damien Karbovnik, historien et sociologue des religions à l’université de Strasbourg. « C’est très bien construit, à l’américaine, mais c’est très vide. Il n’y a pas d’informations techniques », ajoute ce spécialiste de l’ésotérisme contemporain, également titulaire d’un master en archéologie.

Coïncidence ou différences ?

Dans le premier épisode, Graham Hancock se rend en Indonésie, sur le site de Gunung Padang, où se trouvent des pierres disposées sur des terrasses. Il y interroge le docteur Danny Hilman Natawidjaja, un géologue qui affirme que la datation du site est bien plus ancienne que communément admise. Celui-ci avance aussi qu’il y aurait des chambres sous le site. Une de ses preuves ? Il se sert d’un radar qui permettrait de sonder le sol jusqu’à 30 mètres de profondeur. Or, « un radar à pénétration de sol n’est précis qu’à quelques dizaines de centimètres », explique l’archéologue Jean-Paul Demoule à nos confrères du Parisien. Quant aux chambres enfouies, « elles ne sont pas cohérentes avec les relevés », souligne Damien Karbovnik. « Evidemment, si les archéologues pensaient qu’il y a des cavités, ils iraient creuser », ajoute-t-il. Une archéologue maltaise a publié un long fil d’explications pour répondre à l’épisode trois, où Graham Hancock se rend à Malte.

Un des arguments de Graham Hancock, répété dans la série, c’est que plusieurs mythes à travers le monde font le récit d’un déluge. Coïncidence ? Il ne le pense pas. Pour lui, cela prouverait que plusieurs peuples ont gardé en mémoire le récit d’un même événement. Le Britannique ne s’intéresse pas aux nuances, aux différences dans les récits, souligne Damien Karbovnik. « Pour nous historiens des religions, ce sont les singularités qui sont essentielles, elles permettent de connaître les spécificités de chaque système religieux. » Graham Hancock insiste également sur la figure du serpent, mais évacue des questionnements importants, sur sa symbolique par exemple, qui peut varier selon les lieux : « Le serpent est-il perçu comme un danger ou bien comme protecteur ? », est une des questions à se poser, rappelle Damien Karbovnik.

Globalement, Graham Hancock « fait l’inverse d’une démarche scientifique, c’est-à-dire qu’il a sa théorie et qu’ensuite il va chercher ses preuves ».

Une démarche « spirituelle » et non scientifique

Au fil des épisodes, Graham Hancock relance « la théorie des ancêtres supérieurs », explique le chercheur. Derrière cette théorie, « il y a l’idée d’une civilisation avancée ». Parmi les promoteurs de cette hypothèse, certains voient l’origine de cette civilisation du côté des extraterrestres. Ce n’est pas le cas de Graham Hancock dans ces épisodes. « Il a évacué la dimension extraterrestre et cela rend son discours a priori plus plausible. C’est assez habile. D’ailleurs, dans la série, il ne s’avance pas beaucoup sur ce qu’était cette civilisation ».

Le principal message de la série se trouve au dernier épisode, souligne Damien Karbovnik. « Le message, c’est qu’il y a une catastrophe imminente et qu’on est sur le point de connaître une apocalypse. » Pour le spécialiste, Graham Hancock est dans une démarche « spirituelle » et non scientifique. « Ça ressemble à de la science, ça se veut de la science, mais ça n’en n’est pas. »

* 20 Minutes a contacté Netflix pour leur demander pourquoi la plateforme a choisi de diffuser cette série. Nous n’avions pas de réponse au moment de la rédaction de cet article.