Top Chef a revu sa recette pour la 14e saison qui arrivera sur M6 début 2023. La chaîne, qui a révélé les principaux contours de cette nouvelle édition ce vendredi, promet que les épisodes seront plus courts et le montage resserré.

Les candidats et candidates - qui seront quinze sur la ligne de départ - n’auront que deux épreuves chaque semaine pour tenter de se qualifier pour la suite de l’aventure : l’épreuve de la dernière chance disparaît.

Pas de brigade rouge cette année

Pour épicer les choses, cette année, Hélène Darroze ne constituera pas de brigade. En revanche, elle sera aux commandes d’un concours « secret » et parallèle où elle fera s’affronter chaque semaine des candidats éliminés, le temps d’une épreuve de repêchage. Celui ou celle qui parviendra à relever tous les défis réintégrera la compétition au niveau des quarts de finale.

Chaque épisode s’articulera autour d’un thème : « révolutionner la street food », « Peut-on faire rimer gastronomique et économique ? », « 24 heures dans la vie d’un palace »… Et des épreuves inédites feront leur apparition, comme la « boîte blanche », où chaque plat sera jugé sens par sens : odorat, ouïe, vue, toucher et, évidemment, le goût. Les candidats auront également l’opportunité de relever un challenge de taille : affronter des Meilleurs ouvriers de France.

Par ailleurs, dans la mythique épreuve de « la guerre des restos », les candidats affronteront une équipe supplémentaire composée de... Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glen Viel ! De quoi avoir l’eau à la bouche…