Miss France c’est 30 candidates, une élection à la mi-décembre sur TF1, Jean-Pierre Foucault et… un test de culture générale. Comme le veut la tradition, les prétendantes au titre de Miss France 2023 se sont pliées à cette tradition mercredi 23 novembre en fin de journée depuis la Guadeloupe, où elles sont en voyage de préparation à l’élection.

Une fois n’est pas coutume, cette année ce n’est pas Sylvie Tellier, qui s’apprête à quitter le comité Miss France, mais bien le producteur artistique de la finale du concours Frédéric Gilbert qui a été chargé de rédiger ce quiz soumis aux participantes. Actualité récente, culture, mathématiques, sport… Comme chaque année, tous les thèmes sont abordés.

Passez le test de culture générale miss France 2023 !

La meilleure note a été obtenue par…

Comme en 2022, c’est Perrine Prunier, la candidate élue Miss Normandie qui a obtenu le meilleur résultat à ce test obligatoire. Sa note s’élève à 17,5/20. Cette étudiante en master 2 de droit a aussi été la première à rendre sa copie après seulement 30 minutes alors que les candidates disposent de 40 minutes pour cocher les bonnes cases.

Solène Scholer et Esther Coutin, respectivement Miss Champagne-Ardenne et Miss Rhônes-Alpes, complètent le top 3 des meilleurs résultats au quiz. Elles ont respectivement reçu une moyenne de 16 et 15,5/20.

Saurez vous faire mieux ? Six parties composent le test cette année : « actualité », « arts, culture et people », « logique et mathématique », « français », « histoire et géographie » et « anglais ». 20 Minutes vous propose de vous mesurer à la redoutable épreuve.