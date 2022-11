« Autant te dire que le deuxième couplet, je l’ai terminé il y a deux jours », a confié Vitaa à Léa lorsqu’elle lui a dévoilé Plus fort, chanson écrite et composée avec Renaud Rebillaud pour la finaliste de la Star Academy. « On va gagner des millions Vitaa, t’inquiète pas », a plaisanté la candidate auprès de ses camarades une fois revenue au château. Depuis, la candidate fait résonner ce titre - qui, il faut l’avouer, est irritant tant il reste dans la tête - dans les murs du château.

L’émission n’a pas encore désigné son vainqueur que déjà les quatre finalistes ont chacun leur chanson originale. On sait aussi que le vainqueur de la saison interprétera son titre à l’issue de la finale. Fait inédit pour les résidents du château de Dammarie-les-Lys, ce morceau a été « offert » par un artiste populaire.





À l’exception de la saison 7 où les finalistes, Claire-Marie et Quentin, avaient interprété un titre original lors de la finale sur TF1, jamais les staracadémiciens n’avaient présenté une chanson inédite avant la fin de l’aventure… Comment la production a-t-elle eu cette idée et comment le travail des auteurs et autrices a-t-il été organisé ? À deux jours de l’ultime prime de la saison, la production de la Star Academy répond en exclusivité à 20 Minutes.

« Valoriser la singularité »

L’ambition de proposer aux staracadémiciens une chanson écrite spécialement pour eux a germé « depuis le retour du programme », assure Endemol, la société de production à qui l’on doit le come-back du programme qui a révélé Jenifer en 2001. C’est Saïd Boussif, le manager d’artiste qui aide la production sur l’émission - aperçu à Dammarie-les-Lys lors d’une masterclass aux côtés de Camélia Jordana - qui a soufflé l’idée.

Ce projet s’est concrétisé au lendemain de la demi-finale avec la visite de Hoshi, Camélia Jordana, Vitaa et Slimane. Chaque artiste a présenté à un staracadémicien un titre écrit pour lui. C’est donc respectivement sur Bonjour je me présente, De là-haut, Plus fort et Même pas mal que les jeunes artistes se sont défendus face aux professeurs lors des dernières évaluations de la saison diffusées dans la quotidienne ce mercredi 23 novembre.





Il y a quelques nuits on a écrit et composé une chanson «Bonjour je me présente» pour Enola car elle nous bouleverse.



Nous voici au château avec Enola qui va sublimer ces mots 💜 C'est une grande artiste mais elle ne le sait pas encore.



VOTEZ 2 au 71 500 🏆 #StarAcademy pic.twitter.com/j9Zyb0iWJ4 — Hoshi ☔️ (@HoshiOfficial) November 21, 2022



« Nous pensions qu’il était important de valoriser la singularité des élèves pour leurs dernières évaluations en leur donnant l’occasion de s’exprimer sur une chanson originale et non plus une reprise », justifie-t-on encore du côté de la production.

Six chansons préparées avant la finale

Pour partir à la pêche aux chansons, Sony Music - la maison de disques qui produira l’album du gagnant ou de la gagnante - et Saïd Boussif ont tendu l’hameçon à leurs réseaux respectifs. Un vaste appel à compositions a été organisé en catimini pour les élèves du programme. Aucune consigne particulière n’a été communiquée aux auteurs. « De nombreux artistes ont proposé des chansons », dévoile la production.

« Je pense que vous avez déjà noté sur les primes que les artistes étaient quand même vachement sensibles à votre parcours, votre histoire. […] Entre ça et écrire une chanson, la marge n’est pas forcément immense », a expliqué le directeur Michaël Goldman aux jeunes chanteurs avant la rencontre avec les auteurs de leurs chansons. Chaque artiste a écrit « pour l’élève de son choix, celui qui le touchait le plus », précise Endemol.

L'incroyable surprise du directeur aux académiciens ! Les finalistes de la #StarAcademy⭐️ n'en reviennent pas ! 😮



👉 Suivez le quotidien des académiciens sur TF1 et MYTF1 pic.twitter.com/tUDzdfIWsR — Star Academy (@StarAcademyTF1) November 21, 2022



« Les artistes qui ont proposé des chansons suivent le programme. Ils se sont attachés aux élèves et ont donc facilement réussi à cerner leur personnalité et leur univers musical », ajoute la société de production. Dévoilés le lendemain de la demi-finale, les titres exclusifs étaient déjà prêts avant de connaître les noms des quatre finalistes. Ainsi des chansons étaient aussi prêtes pour Tiana et Chris, pourtant éliminés aux portes de l’ultime étape du show. La production n’a pas souhaité dévoiler si ces chansons seraient tout de même proposées aux deux demi-finalistes malheureux.

« D’élève à artiste »

Endemol rappelle que « le but de la Star Academy est de faire éclore des artistes ». Les titres proposés aux quatre finalistes sont pour la production un moyen « d’accompagner cette transition d’élève à artiste pour la dernière semaine de leur formation ».

Pour surfer sur cette transition mais aussi sur le succès de l’émission, la production s’attelle déjà aux préparatifs d’un documentaire intitulé Du château à la victoire. Il suivra les premiers pas du gagnant ou de la gagnante hors du château. « Vous allez découvrir comment le gagnant ou la gagnante va entrer dans sa nouvelle vie : plateau de télévision, radio, signature de contrat, showcase et enregistrement d’un titre, le film va suivre les premiers instants d’un ou d’une élève devenu.e artiste », présente TF1 dans un communiqué.