« Ce que l’on fait dans Mission Travaux, on pourrait le faire sans les caméras car c’est le résultat qui compte. Il y a un vrai côté humain, on aide les gens à mettre de l’ordre dans leur maison et ça apaise leur relation », raconte Stéphane Plaza. L’agent immobilier déjà à la tête de cinq émissions sur M6 rejoint « l’as des travaux » et youtubeur Laurent Jacquet pour les nouveaux épisodes de ce programme lancé en février.

L’arrivée de l’animateur au côté de l’artisan permet « de consacrer plus de temps à l’aspect humain qui accompagne les travaux », confie-t-il à 20 Minutes. L’émission s’attache à « donner toutes les clés » pour transformer les familles auxquelles elle vient en aide en « véritables pros du bricolage ».

« Si on ne réussit pas les travaux, ils vont se séparer »

Selon Laurent Jacquet, Mission Travaux contribue aussi, parfois, à « réparer les relations dans la famille ». « Ce sont aussi des couples en péril, qui se frittent, qui peuvent se laisser déborder par la tension, renchérit Stéphane Plaza. Parfois on a l’impression que si on ne réussit pas les travaux, ils vont se séparer. »

Hors de question d’effectuer les travaux à la place des propriétaires. « Redonner le moral » passe par un accompagnement auprès d’artisans et artisanes de la France entière. « On essaye de remotiver les personnes qui ont laissé tomber les travaux nécessaires à réaliser un projet de vie », reprend Laurent Jacquet. Avec ses confrères et consœurs, il prodigue aux téléspectateurs des astuces à appliquer chez eux.

Plus de 1.600 demandes

Mission Travaux avait attiré 2,17 millions de téléspectateurs pour son premier numéro. Ce succès a débouché sur plus de 1.600 nouvelles demandes de coups de mains, dont certaines « sont un peu des appels à l’aide ».

La production a choisi deux familles pour ce nouveau numéro. « Sélectionner les familles chez qui on va tourner, c’est à la fois de l’humain et des travaux », détaille Bruno Fallot, président de Fremantle France qui produit l’émission. Les critères retenus sont l’ampleur des travaux - il faut que cela soit faisable en maximum quinze jours –, l’urgence du chantier mais aussi l’histoire familiale à raconter à l’écran.

« Des émissions comme ça, on pourrait en faire des centaines puisqu’il y a la terre entière à aider », confirme Laurent Jacquet. Il raconte être toujours surpris par l’émotion des personnes chez qui Mission Travaux pose ses caméras. « Jusqu’au moment où on frappe à la porte, la famille ne sait en aucun cas qu’elle est filmée. »

Et pour les autres ? La production les encourage à saisir les conseils prodigués dans l’émission sans oublier qu’elles « peuvent être recalées pour cette fois mais peut-être qu’on viendra les chercher pour une prochaine émission », conclut l’artisan.