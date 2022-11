La curiosité a permis au Late avec Alain Chabat, diffusé pour la première d’une salve de dix épisodes ce lundi 21 novembre 2022 sur TF1, de rassembler 1,07 million de téléspectateurs. Avec Jean Dujardin, Jean-Pascal Zadi, Tania Dutel et les Wet Leg comme invités, l’hôte de ce nouveau rendez-vous est rapidement retombé dans ses souliers, renouant avec son humour absurde et décalé.

Ce score a permis à la Une de rassembler 10,2 % du public âgé de quatre ans et plus et 15,8 % des femmes responsables des achats de moins de 50 ans (FRDA-50), selon Médiamétrie.

Ce premier numéro a permis au public de découvrir l’univers de cette nouvelle tentative de late show à la française. C’est Jean Dujardin qui a lancé les hostilités dans un sketch où il jouait le malaise face à Alain Chabat au cours d’une interview où ni l’un ni l’autre n’avait grand-chose à dire. Jean-Pascal Zadi a ensuite pris la place du comédien dans le fauteuil pour tenter de battre l’hôte de la soirée au « speed-diction », un jeu où les deux protagonistes devaient dire une phrase en moins de sept secondes. De quoi ne laisser aucun doute sur le côté absurde du programme.

« Gênant »

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes y sont allés de leur petit commentaire. Et à côté des fans de l’hôte de l’émission, forcément conquis, d’autres commentaires ont été moins dithyrambiques.

« Gênant », « sans spontanéité », « décevant »… Une partie du public n’a été cueillie ni pas l’humour d’Alain Chabat, ni par le format de l’émission où les invités se succèdent sur le plateau dans des sketches coécrits avec l’animateur. D’autres ont encore critiqué les nombreuses interruptions du show par la publicité, dont la première est arrivée seulement cinq minutes après le lancement du programme.





C'est gênant, sans spontanéité je ne comprend pas car là le côté absurde est vraiment mal joué... Déçu #LeLate — Jon (@ptitjo27) November 21, 2022



Face à toutes ces critiques, certains internautes assurent que l’émission sera arrêtée après une ou deux diffusions. Cela ne pourra cependant pas être le cas puisque seules dix numéros ont été enregistrés et que le programme n’est destiné à durer que durant la diffusion des phases de poules de la Coupe du monde au Qatar. Alain Chabat a déjà lui-même estimé qu’il serait « très compliqué » de rassembler à nouveau l’ensemble des conditions nécessaires à l’émission pour rempiler.

« Alain Chabat est l’un des meilleurs »

À côté des commentaires critiques qui laissent croire que les audiences pourraient décliner pour les prochains numéros, d’autres téléspectateurs n’ont pas hésité à écrire leur satisfaction sur Twitter.

« Franchement lourd ! Depuis le temps qu’on attend ce genre de talk-show ! Merci TF1 », a écrit un internaute tandis que d’autres ont loué le talent de l’hôte du show. « L’élégance, la culture, l’impertinence et l’irrévérence en un homme : Alain Chabat est l’un des meilleurs sur cette planète, clairement », a-t-on pu lire dans un tweet durant la soirée.





L'élégance, la culture, l'impertinence et l'irrévérence en un homme : Alain Chabat est l'un des meilleurs sur cette planète, clairement. #LeLate — Antoine R. (@An_Rcd) November 21, 2022



Si cette première a divisé les téléspectateurs, reste à savoir sur Le Late avec Alain Chabat parviendra à se maintenir au-delà du million en termes d’audience.

Et vous qu’en avez-vous pensé ? Réussite ou ratage ? Gênant ou géant ? Racontez-nous tout ça !