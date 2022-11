Alain Chabat a la capacité de transformer ce qu’il touche en or et TF1 l’a bien compris. En lui confiant les manettes d’un late show exclusif, lancé ce 21 novembre à 22h55, la Une tente le pari de réussir là où toutes les précédentes tentatives ont échoué. La patte Chabat pourrait bien être la clé de voûte qui permettra à la chaîne du groupe Bouygues de réussir cet exploit.

Révélé avec Les Nuls, Alain Chabat a déjà prouvé qu’il était capable de ressusciter le Burger Quiz sur TMC et de créer l’effervescence auprès des jeunes générations lors de la dernière édition du Z Event. Avec un humour tantôt potache, tantôt irrévérencieux, l’humoriste de 63 ans met de sa personne - et de son humour - dans tout ce qu’il fait.

Préenregistrés entre fin octobre et début novembre, les dix numéros du Late avec Alain Chabat promettent un retour en force de l’animateur dans un format dont il rêvait depuis plusieurs années. 20 Minutes a assisté à l’un de ces enregistrements et vous raconte ce que sera la patte Alain Chabat dans ce nouveau programme.

Animateur « sous toutes les formes »

Lorsqu’on lui demande comment il se définit, Alain Chabat répond avec l’humour qu’on lui connaît. « Mon plus beau rôle c’est celui de père », tranche-t-il le regard malicieux avant d’assurer n’avoir « aucune idée » de la meilleure manière de se définir. Humoriste, animateur, producteur, agitateur… Ses nombreuses années de carrière lui ont permis de cocher de nombreuses cases. « Il y a plein de formes à exploiter, c’est ça qui est génial », conclut-il simplement.

Parmi les derniers challenges qui lui faisaient de l’œil mais auquel il n’avait pas encore eu la chance de se frotter, celui d’animer son propre « late show ». Vue sur les éclairages d’une ville de nuit, bureau pour l’animateur et canapé pour les invités. Les codes mobilisés pour l’émission incarnée par l’ex-Nul ne laissent pas place au doute, il s’agit d’un format « à l’américaine ». Face à ce décor, 300 personnes ont pris place dans le public et trépignent d’impatience de découvrir les contours du programme diffusé en marge de la Coupe du monde au Qatar.

Sorti de derrière l’imposant rideau bleu disposé à gauche de la scène, Alain Chabat est acclamé tandis que les Laters - le groupe qui joue en live les jingles de l’émission - entonnent un air dans lequel son nom est répété à de nombreuses reprises. Côté stylisme, l’hôte de ce nouveau show a opté pour la simplicité dans un costume trois pièces noir.

« Se fendre la gueule » avec les invités

De nombreux invités de prestige vont se succéder sur la liste des guests du programme inédit. Car Alain Chabat c’est aussi un carnet d’adresses qui se déroule à la façon d’un interminable parchemin.

L’animateur sait mobiliser ses amis lorsqu’il s’agit de remplir les canapés qui lui font face dans l’émission. Mais l’objectif pour lui n’est pas « d’envoyer du lourd », c’est surtout de « les voir se fendre la gueule et sortir contents ».

En attendant, vu l’accueil du public, aucun doute n’est possible, la star des enregistrements, c’est lui. De gauche à droite, il salue le public, sourire aux lèvres, adressant quelque « merci » à certains spectateurs assis sur les gradins. Avant de s’installer à son pupitre, il se laisse aller à un petit déhanché comme pour remercier les musiciens qui l’accompagnent sur le plateau.

Des interviews sous forme de sketches

Une fois à son bureau, Alain Chabat trie ses fiches et s’installe dans son rôle d’hôte de la soirée. Caché derrière le rideau, son invité - dont nous ne pouvons pas vous dévoiler l’identité - attend d’être annoncé pour fouler à son tour la scène. « On se serre la main pour se dire bonjour ? », demande l’animateur. Son invité acquiesce. « J’aurais bien proposé un doigt dans le cul mais je pense que c’est trop familier », renchérit Chabat. Le public est hilare, l’émission n’a même pas encore véritablement commencé.

Bien loin d’une interview traditionnelle sur l’actualité des invités, c’est un dialogue loufoque qui s’installe entre l’animateur et son interlocuteur une fois installé dans le canapé. Ce soir-là l’invité présente son « don » : deviner la nature d’un produit à partir de son code-barres. Au total, trois personnalités se succèdent face à l’ex-Nul et même l’invité musical se plie à un entretien bourré de second degré, à 1.000 lieues de là où on a l’habitude de le voir.

Car Alain Chabat sait manier l’ironie avec brio. « En une seconde, le public comprend où on est, il y a une vraie complicité avec les gens. Et heureusement qu’ils comprennent que tout ce qu’on dit n’est pas vrai, sinon on serait dans la merde », avait commenté l’animateur lors d’une conférence de presse quelques heures avant l’enregistrement.

« Qatar, terre d’accueil des ours polaires »

La soirée est aussi ponctuée de séquences préenregistrées en vidéo. De quoi donner à l’émission une dimension plus politique. Si aucun sujet d’actualité chaude n’est abordé en raison de la temporalité des enregistrements près d’un mois avant la diffusion, Alain Chabat n’hésite pas à évoquer de grands thèmes de société. De la Coupe du monde au Qatar, dont TF1 dispose des droits de diffusion, à l’addiction aux nouvelles technologies en passant par le sort des ours polaires, mis à mal par le réchauffement climatique…





Lundi 21/11, 22h55, c’est la Première avec Jean Dujardin, Tania Dutel, Jean-Pascal Zadi et Wet Leg en live !

Pour patienter, voici les 44 premières secondes de ce Late…

À Lundi !!

Alain pic.twitter.com/OljwDhc4Pc — Le Late avec Alain Chabat (@lelateofficiel) November 19, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Avec leur climatisation à ciel ouvert, les Qataris ont créé une atmosphère parfaite pour permettre à la faune polaire de prospérer. […] Qatar, première terre d’accueil des ours polaires au monde », entendra-t-on dans un faux spot publicitaire. Un vrai pied de nez à la Coupe du monde au Qatar, pourtant diffusée avant Le Late avec Alain Chabat. Preuve de la « liberté totale » dont bénéficie l’animateur.

D’autant que même en cas de succès, il reste sceptique quant à la possibilité de renouveler le format une fois les dix épisodes diffusés. « À part bousculer toute la grille de TF1, je ne vois pas comment ce serait possible. » En attendant, il compte bien profiter du cahier des charges de l’émission qui lui a été présenté comme une page blanche. « On m’a dit que l’audience n’était pas un sujet pour TF1. [On] m’a dit de m’amuser et de faire l’émission qui me ferait plaisir », a-t-il assuré. Chiche ?