TF1 a misé sur le recyclage des sketchs des Inconnus pour la soirée du mardi 14 novembre 2022 en diffusant l’émission exclusive Tous Inconnus. Bon choix pour la Une qui est parvenue à se hisser à la seconde place des audiences de la soirée, juste derrière l’épisode final de la saison 17 de L’amour est dans le pré.

Ce sont au total 3,21 millions de curieux en moyenne qui étaient derrière leur écran pour voir soixante personnalités rejouer dix-neuf des parodies les plus cultes du trio comique, selon Médiamétrie. Cela correspond à 16,8 % d’audience. Cette performance permet aussi à la chaîne du groupe Bouygues d’être leader sur le public des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans (FRDA-50) avec 26,9 % de part d’audience.

Seule l’émission L’amour est dans le pré qui diffusait le bilan des sept derniers agriculteurs du programme a réussi à faire mieux en attirant 4,21 millions de téléspectateurs et téléspectatrices.

« Giga malaise »

Si le programme proposé par la Une a permis d’attirer une large audience, les internautes n’ont pas manqué de le critiquer. Car savoir manier l’art de la revisite n’est pas donné à tout le monde et les commentaires des téléspectateurs illustrent à quel point les sketchs, créés par Bernard Campan, Pascal Légitimus et Didier Bourdon et diffusés entre 1990 et 1993 dans l’émission La télé des Inconnus sur Antenne 2, sont intouchables.

« Giga malaise », « massacre », « naufrage », « malaise »… Sur Twitter, certains téléspectateurs n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère. « TF1 aura réussi à détruire un monument de l’humour des années 1990 », a même écrit un twittos durant l’émission.

Un massacre. Un naufrage. Malaisant. Pas drôle.

Un massacre. Un naufrage. Malaisant. Pas drôle.

C'était certes prévisible mais TF1 aura réussi à détruire un monument de l'humour des années 90.#TousInconnus #LesInconnus pic.twitter.com/MxwbO2kmm6 — Sebastien ® (@sebjan) November 14, 2022



Depuis plusieurs années, TF1 façonne des programmes reprenant les sketches réalisés par des humoristes à succès autour des années 2000 en les remaniant avec des personnalités contemporaines. La chaîne remettra ça dans quelques mois avec une fiction spéciale en l’honneur d’Un gars, une fille, émission humoristique diffusée sur France 2 entre 1999 et 2003. Chouchou et Loulou seront, là encore, incarnés, par d’autres comédiens qu’Alexandra Lamy et Jean Dujardin.