Yohan n’a pas de décapsuleur, chez lui. Car ce Montpelliérain de 27 ans a un don : il ouvre ses bières avec tout ce qui lui tombe sous la main. Un tabouret, un pot de yaourt, une tong, un jeton de poker, la profession de foi d’une candidate aux élections présidentielles, un ticket de métro ou une roue de voiture. Cette faculté étonnante lui vaut d’être la star de tous ses apéritifs entre potes. Mais pas seulement : sous le nom de Frenchycaps, Yohan décapsule des bières pour près de 400.000 abonnés, sur TikTok.

« J’ai des personnes qui me reconnaissent régulièrement dans la rue, et qui viennent me voir avec une bière pour que je leur ouvre ! », confie Frenchycaps, à 20 Minutes. Ce mardi soir, il pousse le bouchon un peu loin encore, en participant à La France a un incroyable talent, sur M6. C’est lors de ses premières soirées, quand il était adolescent, que le jeune homme s’est découvert ce don. « J’avais 14 ou 15 ans, et, évidemment, on n’avait jamais de décapsuleur, se marre Frenchycaps. On a tous connu ça. Les premières fois, on utilise un briquet. On s’écorche un peu les mains au début, puis on y arrive. »

Il y a « cinq ou six techniques » qui se répètent

Mais Yoan, à l’heure de l’apéritif, se rend compte que, finalement, « tout ce peut permettre de faire levier peut faire l’affaire », sourit-il. Il commence donc, à la grande surprise de ses copains, à ouvrir des binouses avec des tas d’objets. « Un jour, je me suis dit : "Mais pourquoi je ne posterai pas ça sur Tiktok, pour montrer aux internautes comment on fait ?" », se souvient Yohan. Rapidement, son drôle de projet fait mousse. Et ses nombreux abonnés lui demandent très vite d’ouvrir des bières avec des choses de plus en plus insolites. « Je me suis posé la question, pour chaque type d’objets, quelle technique pouvait fonctionner, confie le jeune homme. C’est comme ça que je me suis amélioré. »

Il y a, finalement, « cinq ou six techniques », qui se répètent, explique Yohan. Après, c’est de la dextérité. « Tout ce qui est rigide, c’est l’effet de levier. Ensuite, tout ce qui filaire, comme les écouteurs, les lacets ou les vêtements, les tee-shirts, les pulls, on l’entoure autour de la bière, et on tire d’un coup sec. Quand je développe une technique, ça me permet d’ouvrir les bières avec pas mal d’objets qui se ressemblent. » Yohan a toutefois des limites à ses délires mousseux. « Un jour, je l’ai fait avec l’ongle d’un de mes orteils, ça a fonctionné, mais je me suis fait un peu mal, se souvient Frenchycaps. Je ne le referai plus ! Ou avec les cheveux de ma copine. Et elle non plus, elle ne veut plus ! »

Il y a un autre paramètre à prendre en compte, lorsqu’on tente d’ouvrir une bière « avec tout et n’importe quoi » : le degré de serrage de la capsule. Car, selon les bières, « c’est différent », note-t-il. Frenchycaps travaille actuellement sur la création de sa propre marque de bières. Et, sur les capsules, il a prévu d’indiquer un degré de serrage, comme les indices de piments, sur les sauces. « Et il y a aura, sur la capsule, un QR code, qui renverra vers un objet avec lequel on peut ouvrir la bouteille », sourit le jeune homme. Ce mardi soir, dans La France a un incroyable talent, Frenchycaps tentera de faire sauter la capsule avec un CD. Il est prévu qu’il essaie, sur scène, de sabrer la bière, comme une bouteille de champagne. Mission impossible ? Réponse ce soir, sur M6.