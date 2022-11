L’Arcom, le gendarme de l’audiovisuel, a indiqué ce 11 novembre avoir été saisi après l’échange houleux jeudi soir entre l’animateur Cyril Hanouna et le député LFI Louis Boyard dans l’émission Touche pas à mon poste sur C8.

« Nous sommes saisis et nous allons examiner la séquence au regard des obligations de l’éditeur », a indiqué l’Arcom à l’AFP, sans préciser si la saisine émanait de LFI ou de téléspectateurs.

Une séquence « gravissime », selon LFI

« Ce qui s’est passé ce [jeudi] soir sur Touche pas à mon poste est gravissime (…) Nous saisissons l’Arcom », avait écrit le soir même sur Twitter la présidente des députés LFI Mathilde Panot.

L’échange houleux d’une dizaine de minutes a eu lieu lors d’une séquence de l’émission consacrée à l’accueil du bateau de migrants Ocean Viking.

Invité sur le plateau, Louis Boyard, élu député en juin et ancien chroniqueur de l’émission, a pointé du doigt les « cinq personnes les plus riches » de France, qui selon lui « appauvrissent l’Afrique ». Il a cité le milliardaire Vincent Bolloré, actionnaire de sociétés en Afrique et propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient C8.

« Bolloré t’as donné de l’argent »

« Tu es dans le groupe Bolloré ici », a répliqué Cyril Hanouna. « Bolloré t’a donné de l’argent puisque t’étais chroniqueur ici [et] ça ne te dérangeait pas », a-t-il poursuivi, en accusant le député d’avoir voulu « faire un coup d’éclat ».

Le ton est progressivement monté. « T’es une merde », a notamment lancé l’animateur au député, après l’avoir insulté de « bouffon » ou de « tocard ». Louis Boyard a accusé Cyril Hanouna d’être « un irresponsable » qui fait « du mal à la France » en promouvant notamment le racisme dans son émission.

Le député a finalement quitté le plateau sous les huées du public.