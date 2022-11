Une mini-série sur 6Play dévoile les coulisses d’une équipe de pom-pom boys

« Des mecs qui soutiennent des meufs. » Dans le monde du roller derby, on aime casser les codes. Ce sport féminin de contact, venu des Etats-Unis, est un mélange de course en patins à roulettes et de hockey sur glace, pour faire simple. Sa notoriété s’est construite sur l’esprit festif et le spectacle permanent. A Lille, l’équipe baptisée Baronnes Von Schlass possède même, depuis six ans, un groupe de pom-pom boys qui les suit à chaque rencontre.

Une équipe de tournage a suivi, pendant une saison, ces hommes qui ont décidé d’inverser les rôles et de déconstruire les stéréotypes pour faire évoluer les mentalités. Résultat, une série documentaire (4 x 30 minutes) baptisé Pom Pom boys, disponible, à partir de ce mardi, sur 6Play, le programme replay de M6.

« Une bande de frappadingues »

Le nom de ce groupe hors norme ? Les Scrimmage people. Chaque épisode est l’occasion de suivre le parcours de chacun des membres. Ils sont informaticiens, éducateurs ou encore web analystes et n’ont, pour certains, jamais fait de sport. Ça ne les empêche pas de s’éclater. « Un coup foudre avec une bande de frappadingues », résume l’un d’eux. « Même si, au départ, on le fait pour le fun, c’est politique d’être un mec et de porter des collants et un short », revendique un autre.

Leur défi, c’est de s’ouvrir à des sports et des publics moins acquis, jusqu’à se produire sur la pelouse d’un match de rugby du Biarritz Olympique. « Ces sujets nourrissent les débats actuels, l’expérience des Scrimmage People offre des réponses qui vont dans le sens de l’histoire, vers une plus grande inclusion et un meilleur respect de chacun », estime Pierre Chassagnieux, auteur et réalisateur de cette mini-série.









« L’intérêt, c’est d’amener le questionnement et d’apporter toute la bienveillance qu’ils ont en eux. […] Et je casserais les dents à ceux qui ne veulent pas comprendre », ironise, en souriant, Ambre, la manager de l’équipe. Elle est loin, l’époque des majorettes.