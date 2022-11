C’est l’heure du bilan pour L’amour est dans le pré. Cinq premiers agriculteurs issus de la cuvée 2022 du programme phare de M6 ont dressé le bilan de leur aventure ce lundi 7 novembre 2022. L’autre moitié de la promotion 2022 du programme de dating tirera un trait sur sa participation à l’émission la semaine prochaine.

Ces deux derniers épisodes sont consacrés à répondre à la question que se posent tous les téléspectateurs : qui a terminé l’aventure en couple avec qui ? 20 Minutes fait le point et vous dévoile ce qu’il faut retenir de la première partie des bilans d’ADP.

Sébastien « amoureux »

Sébastien, l’éleveur porcin corse est arrivé en solo devant Karine Le Marchand. Le trentenaire avait pourtant terminé l’aventure avec Léa après s’être attiré les foudres des internautes en délaissant son autre prétendante, Perrine. « Je pense que j’ai été plus d’une fois maladroit », a-t-il reconnu.

Si les téléspectateurs l’avaient quitté complice avec Léa, le Corse a pris le temps de réfléchir à la suite de sa relation avec la jeune femme une fois les équipes de M6 parties. « J’ai pris un peu de temps pour moi, je suis parti à la montagne faire un débrief », a-t-il raconté à l’animatrice. Ce moment de réflexion l’a fait prendre conscience que l’idée d’une relation avec Léa « n’amenait à rien de bon » à sa vie car elle prenait le même chemin que certaines de ses précédentes relations.

Sébastien estime que L’amour est dans le pré lui a permis d’évoluer sur lui-même. Il est en couple depuis trois mois avec une certaine Charlène, 32 ans, qu’il a rencontrée par l’intermédiaire d’une amie. « Je suis amoureux. […] Pour moi c’est la bonne », a reconnu l’éleveur sourire sur le visage. Le jeune couple est à la recherche d’un appartement pour s’installer ensemble.

Guillaume vit « un truc de fou »

C’est au bras de Noémie que Guillaume du Limousin est arrivé face à Karine Le Marchand. Cet éleveur de vaches et de volailles avait préféré la secrétaire de mairie du Nord à sa concurrente, Margaux. « Ce qui est exceptionnel c’est qu’elle arrive à me supporter », s’est réjoui le jeune homme de 28 ans.

Si Noémie voudrait qu’il « ait plus confiance », le jeune couple a déjà la tête pleine de projets. Guillaume aimerait qu’ils s’installent ensemble dans un an et envisage déjà un mariage et des enfants. « C’est un truc de fou, il y a un an, je n’aurais jamais cru rencontrer Noémie et être si bien avec elle. »

Alain et Alain « comme des copains »

Surnommé Alain Chouchou par Karine Le Marchand, l’éleveur de veaux et volailles est arrivé seul pour son bilan. Malade le jour de son speed dating, il avait pourtant convié trois prétendants dans sa ferme, dans l’Allié.

C’est finalement son homonyme qui avait eu sa préférence après de nombreuses joutes verbales avec Jean-Noël, son rival. Pourtant l’idylle n’aura pas duré entre les deux hommes. « On a essayé pendant des mois », a assuré l’éleveur de 58 ans. Il estime ne jamais avoir eu le déclic malgré les sentiments amoureux qu’Alain - le prétendant - ressentaient.

« C’est comme un copain. Tu as ceux avec qui tu as envie de te marier et ceux avec qui tu as envie de boire l’apéro », a-t-il conclu.

Jean-Paul a fini avec sa « maîtresse »

Venu dans L’amour est dans le pré avec sa fille Emmanuelle, Jean-Paul a participé au bilan en visioconférence depuis ses vignes, dans le Grand-Est. Le vigneron avait quitté Davy quelques mois plus tôt dans un dernier « je t’aime » alors qu’elle prenait le train pour rentrer chez elle.

« J’ai aimé la personne en elle-même », a-t-il confirmé à Karine Le Marchand. Pourtant, le couple n’a pas supporté l’éloignement. « Ce que je lui ai dit c’est que ce que nous avons vécu ensemble c’était sincère et vrai », a-t-il justifié. Il cherche désormais quelqu’un qui aura la même passion que lui, les vignes et la nature, qu’il présentait comme « sa maîtresse » lors des speed datings.

Sa fille Emmanuelle avait interrompu sa participation à l’émission lors des speed datings, car aucun prétendant ne lui correspondait. Elle a dit être « en contact avec quelqu’un grâce à la diffusion de l’émission ».

Thierry déterre une lettre de 2015

Thierry « coquin de sort », premier agriculteur à revenir dans le programme après une première participation en 2015 est lui aussi arrivé seul face à Karine Le Marchand. Lors de sa dernière apparition dans le programme, Sylviane avait confié face à l’animatrice ne pas avoir ressenti d’amour pour Thierry. Cette déclaration avait coupé court aux vifs espoirs du sexagénaire.

Ce n’est pas pour autant que Thierry a perdu tout espoir. Il a raconté à la présentatrice de l’émission avoir rencontré l’une des femmes qui lui avait adressé un courrier lors de sa première participation à l’émission, il y a sept ans. Thierry estime que cette amourette naissante est en bonne voie.