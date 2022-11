Il compte devenir une « fierté locale » grâce à la « concrétisation d’un rêve », celui de « passer à la télévision ». Emmanuel Perfetti, 58 ans, ténor dans le chœur à l’Opéra de Nice depuis vingt-sept ans, passera devant les jurés de « La France a un incroyable talent », ce mardi soir. Il présentera un numéro « surprenant » : chanter un air lyrique tout en cassant des briques.

Faire ces deux passions en même temps un jour, qui plus est sur un plateau TV ? « Jamais il n’y aurait pensé, lâche-t-il. J’ai eu le déclic pour le cassage de briques à partir du film Le fer et la soie de Shirley Sun. C’était dans les années 1990. J’ai commencé à pratiquer et comme je progressais rapidement, je voulais tenter ma chance pour participer à l’émission Incroyable mais vrai. Mais le temps que je me perfectionne, le show n’était plus diffusé. »

Malgré tout, il a continué d’explorer les arts martiaux, au point d’obtenir son diplôme d’instituteur de combat, d’ouvrir sa salle et même de « breveté une parade », affirme-t-il. Il ajoute : « J’ai donné des cours de techniques de défense aux militaires, aux policiers et personnes de la sécurité mais aussi de défense personnelle. » Cette passion est devenue un métier jusqu’à ce qu’il se bloque le dos. « La seule chose que je peux encore faire sans me faire mal, c’est de taper les plaques de béton, à la verticale », rassure-t-il. Lors de son passage dans l’émission de M6, les piles qu’il cassera contiennent entre cinq et neuf briques.

Habitué de la scène grâce à Elvis Presley

Et pour le chant, il a découvert qu’il était « doué » après avoir longtemps travaillé dans la restauration et dans l’épicerie de gros. Il a décidé de changer de voie et de voix sous les conseils de ses proches. « Je chantais du Mike Brant et j’arrivais à atteindre les aigus, ce qui a étonné ma famille, se souvient-il. Mon entourage a insisté pour que je fasse quelque chose de ma voix. J’ai pris quelques cours et j’ai passé les auditions à l’Opéra de Nice. J’ai directement été pris comme ténor. »

Ce Niçois, bientôt à la retraite, chante entre quatre et six heures par jour. « Je suis aussi habitué de la scène, à travers mon travail, mais aussi ma passion pour Elvis Presley que je fais revivre dans des concerts. J’en suis à plus de 150 je pense, estime-t-il. Mais passer à la télévision, c’est autre chose. »

Gagner en visibilité et se démarquer du groupe

Il savoure alors d’autant plus l’opportunité de présenter son talent sur M6 aujourd’hui. « C’est génial pour moi. C’est la possibilité d’être repéré et d’avoir des propositions de contrats, s’exclame-t-il. Et puis, c’est l’occasion de me démarquer. Dans le chœur, on chante ensemble, là ça me permet de sortir du groupe. »









Emmanuel, qui cherche « depuis toujours » à gagner en visibilité à travers ses capacités, avait déjà passé les castings pour The Voice, mais n’avait pas réussi à séduire en chantant des airs d’opéra. « C’est en postant les vidéos de mon passage sur mon profil Facebook qu’une recruteuse pour "La France a un incroyable talent" m’a repéré. Et cette vidéo était parmi toutes les autres que je partage, c’est-à-dire, mes peintures et mes performances en arts martiaux », confie-t-il en avouant que l’idée de combiner plusieurs talents est venue de l’émission et pas de lui.

Présenté simplement comme « chanteur », Emmanuel arrivera-t-il à séduire Eric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy et éviter les croix rouges ?