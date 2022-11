Comme l’avait annoncé 20 Minutes Marseille, les studios de la série Plus belle la vie, dont le dernier épisode sera diffusé le 18 novembre, vont être gratuitement ouverts au public du 9 au 26 novembre. Dans un communiqué de presse envoyé ce vendredi, la ville de Marseille et Newen Studios précisent que les techniciens ayant travaillé sur la série commenteront et animeront gratuitement une visite du commissariat et de la place du Mistral, qui se se situent dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Une mini-boutique de vêtements et d’accessoires des acteurs est également prévue.









Les visites, d’une durée de trente minutes, auront lieu trois jours par semaine les mercredis, vendredis et samedis, entre 9h30 et 17h30, par groupe de 20, soit 320 visiteurs quotidiens. Les réservations sont impératives, et doivent se faire en cliquant sur ce lien.