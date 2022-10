Dans le numéro qu’ils dévoileront, ce mardi soir, sur M6, dans La France a un incroyable talent, Dimas et George dépoussièrent l’art des marionnettes. Quand la scène est plongée dans la pénombre, le premier, vêtu d’une combinaison fait maison, devient un « bonhomme bâtons », grâce à des tuyaux bardés de LED. Il entraîne alors le second dans une étrange danse, qui devrait, à coup sûr, séduire le jury de l’émission.

Dans ce numéro d’un nouveau genre, Pinocchio prend la place de Gepetto, et vice-versa. « C’est la marionnette qui manipule l’homme », explique George, à 20 Minutes. « On a par ailleurs jamais vu, hormis pour un ventriloque, un artiste partager la même scène que sa marionnette. » Ce pantin, c’est « une force, une énergie », qui déboule dans la vie d’un être, et qui « le remue, lui donne de la force, alors qu’il était perdu », ajoute Dimas.

Un pantin fait en tuyaux recyclés

Et le petit plus de ce numéro, c’est qu’il est… écoresponsable. Pour fabriquer le corps de cette drôle de marionnette, Dimas et George ont utilisé des tuyaux de climatisation transparents, récupérés ici et là. « Notre objectif, c’est aussi de montrer que l’on peut faire plein de choses, même avec des matériaux simples, recyclés », confie George.









Cette drôle d’idée est née au Mozambique, où les deux hommes ont grandi ensemble, avant de s’installer en France, il y a quelques années. C’est George, qui a eu l’idée de créer cette marionnette faite de tuyaux recyclés, après avoir été confronté à de lourdes épreuves, dans sa vie personnelle. « Il a voulu montrer que ce n’est jamais la fin », note son camarade, Dimas. Pour ces deux performeurs, qui ont multiplié les expériences artistiques, monter sur scène reste un combat. Car au Mozambique, « chez nous, être artiste, ce n’est pas considéré comme un métier », explique George, qui s’est installé, il y a quatre ans, à Montpellier (Hérault). « Au Mozambique, on a peu de lieux pour répéter, peu de lieux pour présenter nos spectacles. On gagne peu d’argent. »





George et Dimas seront sur M6 ce mardi soir. - Teddy ATTIA/M6

« On veut montrer qu’il y a toujours de l’espoir »

« Comme c’est un pays en voie de développement, il n’y a pas vraiment de structures organisées pour l’art, complète Dimas. Mais on ne se plaint pas, on veut montrer aux jeunes de notre âge que c’est possible. Il y a toujours de l’espoir. » Si Dimas a pu, malgré des conditions « hyper dures », continuer à vivre de son art, George, qui a pourtant multiplié les projets et les ateliers ici et là, a dû, il y a quelques années, mettre sa passion entre parenthèses, pour trouver « un vrai métier », confie le jeune homme. « Je suis arrivé en France, et je me suis engagé dans la Légion étrangère, raconte-t-il. J’y suis resté trois ans », avant de rentrer au Mozambique, pour s’occuper de sa maman.

Quand il ne brûle pas les planches, George est aujourd’hui sauveteur en mer, et officie en tant que maître-nageur dans un grand hôtel, à Paris. Mais son rêve, c’est de faire de son art son métier. « Je ne lâche jamais, je vais toujours jusqu’au bout, sourit George. Je sais qu’un jour, une petite porte s’ouvrira. » Peut-être que La France a un incroyable talent permettra à Dimas et George de faire un pas de plus vers leur rêve.

Le 21 janvier prochain, Dimas et George joueront leur spectacle à la Maison pour tous Mélina Mercouri, à Port-Marianne, à Montpellier (Hérault).