De notre envoyé spécial à Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme)

« Moi, j’ai une compagne. Elle a seize ans de moins que moi, alors je garde votre carte au cas où elle me foute dehors… », s’esclaffe Christian. Mauvaise pioche pour Louise Horellou, chargée du casting de la prochaine saison de L’Amour est dans le pré. Si la plupart des candidatures d’agriculteurs célibataires sont spontanées et adressées par courrier, la jeune femme a fait le déplacement au Sommet de l’élevage, près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), à la recherche d’un cœur à prendre qui n’aurait jamais pensé ou osé écrire pour participer à l’émission de M6.

L’an passé, au même endroit, elle a rencontré Guillaume. « Elle m’a demandé si j’étais célibataire, j’ai dit oui. Elle m’a demandé si je voulais participer à L’amour est dans le pré, j’ai dit non », se remémore-t-il avec amusement. Le trentenaire a fini par se laisser convaincre : il est l’une des têtes d’affiche de la saison en cours de diffusion sur la sixième chaîne.

« Sa mère n’arrive pas à le caser »

En ce début du mois d’octobre, Louise est de retour en Auvergne avec deux collègues. Pendant ses deux journées au Sommet de l’élevage, elle abordera environ un millier d’éleveurs et de visiteurs. Une poignée, hostile à l’émission, coupera court à toute discussion. Mais, pour la plupart, l’échange s’engage facilement. « Dans l’ensemble, les gens sont contents de voir comment ça se passe, glisse Marjolaine, l’une des autres casteuses. Ils aiment qu’on vienne à leur rencontre et qu’on soit proches d’eux. »

Pour Louise, tout commence par « l’eye contact », l’échange de regard. Si elle a un bon pressentiment, elle va à la rencontre de l’éleveur en question ou suggère à ses deux consœurs d’aller lui parler. S’il est déjà en couple, il ne faut pas tourner les talons avant de lui avoir demandé s’il a des célibataires dans son entourage. « Jean-Etienne ? Vous avez son numéro ? », lance ainsi Marjolaine à un quinquagénaire poivre et sel. « Sa mère n’arrive pas à le caser », insiste-t-il. « Il a quel âge ? 28 ans ? C’est un petit jeunot ! », note la casteuse, tout en ajoutant un 06 à la longue liste déjà récoltée.

« A partir d’une certaine heure, ils ont un peu bu et c’est moins sérieux »

« Les jeunes ont tendance à plaisanter, à nous embobiner en nous donnant de faux numéros. On ne veut pas perdre de temps avec les blagues, confie Louise, en aparté. C’est pour cela qu’on se dirige plus naturellement vers les personnes plus âgées. » Mieux vaut aussi concentrer la majorité des efforts sur la matinée car « à partir d’une certaine heure, ils ont un peu bu et cela devient moins sérieux. » Effectivement avant même l’heure du déjeuner, bouteilles de vin et charcuterie fleurissent de stand en stand, et l’apéro se conjugue au pluriel…

C’est pourtant en milieu d’après-midi que l’équipe de casting fait la connaissance d’un sérieux candidat. On observe la discussion de loin. Le trio de la production parle avec deux hommes, un vingtenaire et un autre beaucoup plus âgé. Ils rient fort et semblent s’amuser à se taquiner.

« On voit s’ils sont à l’aise avec une inconnue »

Quelques instants plus tard, Louise nous raconte. « Le plus jeune s’est séparé en juin. Il n’est pas prêt. Jacques, 52 ans, en revanche, pourrait tout à fait rejoindre l’émission. Il a dit qu’il était célibataire depuis toujours, qu’il n’oserait pas écrire, mais il m’a quand même donné son numéro. » Pourquoi serait-il, plus qu’un autre, compatible avec L’amour est dans le pré ? « J’ai senti une grande sensibilité. Il n’a pas confiance en lui, je l’ai vu à sa manière de basculer dans l’humour, de faire le macho devant son pote. »

Dès la semaine suivante, les casteuses appelleront un par un les centaines de numéros glanés. « Au téléphone, on voit s’ils sont à l’aise avec une inconnue. Si c’est le cas et qu’ils ont envie de poursuivre l’aventure, on va les rencontrer à la ferme pour voir comment ils se comportent face à une caméra. » Si l’essai est concluant, il restera à obtenir l’aval de M6 qui a toujours le dernier mot sur la constitution du casting. Encore un peu de patience, donc, avant de savoir si Jacques aura droit à son portrait dans la saison 18 de L’amour est dans le pré.