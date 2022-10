Rien ne change, tout est différent. C’est, en gros, l’équation proposée par La France a un incroyable talent qui revient ce mardi, à 21h10, sur M6 pour une dix-septième saison. Le quatuor du jury (Hélène Ségara, Marianne James, Eric Antoine et Sugar Sammy) reste le même, l’animatrice (Karine Le Marchand) aussi. La seule nouveauté apportée à la mécanique, c’est que lorsque les jurés seront divisés sur un candidat - deux oui, deux non –, le public dans la salle aura le dernier mot. Il votera, via un boîtier, en faveur ou non de l’artiste sur scène. « On a constaté que les spectateurs avaient une vraie exigence », prévient Eric Antoine qui, de son propre aveu, a lui même « dit plus souvent non que lors des autres saisons ».

Dans l’ensemble, les numéros faisant l’unanimité sont moins nombreux qu’avant. La faute à une baisse de niveau ? A priori non. Evidemment, lors de la conférence de presse personne n’a dit que les talents en lice étaient moins épatants ou mémorables que l’an passé. La productrice Déborah Huet promet même « un casting beaucoup plus audacieux » que lors de l’édition précédente, avec des numéros à la saveur inédite, comme du « tango aérien » ou de « la danse verticale à 60 m de haut sur une grue ». Une demi-journée de tournage a d’ailleurs été consacrée aux prestations en extérieur.

Un numéro avec 800 drones, un prodige du piano…

« J’ai été très étonné quant à la variété des disciplines. Je fais cette émission pour être surpris, c’est arrivé cette saison », assure Sugar Sammy, plutôt habitué jusque-là à camper le rôle du blasé. Il avance même qu’il s’agit de « la première année où tous les golden buzzers [les talents qui décrochent un billet direct pour la finale] sont impressionnants. »

Même si on n’est pas dupe du discours promo, on doit bien reconnaître qu’il y a un fond de vérité dans cet enthousiasme. Les premiers extraits auxquels nous avons eu accès regorgent de moments forts, dont un numéro impliquant 800 drones, un prodige du piano et un duo de danse latine à couper le souffle…

Eric Antoine espère la victoire d’un artiste

« Il y a eu beaucoup de joie cette année. On a eu des moments où les artistes, leurs familles, nous ont émus par leurs caractères, affirme Karine Le Marchand. Au cours de certaines saisons, il y avait beaucoup de malheur dans les histoires des candidats, des messages douloureux… Ça n’en finissait pas… Là, pas du tout, il y a des gens qui ont parfois vécu des choses difficiles mais qui n’en font à peine cas, ou alors, ils racontent d’où ils viennent seulement après leur passage. »

Qui succédera au chœur de Saint-Cyr, vainqueur en 2021 ? « Un artiste », espère Eric Antoine qui a été « déçu » par la victoire des chanteurs militaires. « C’était symbolique, explique-t-il. C’était le reflet du soutien d’une région, et de l’engagement de ces hommes et de ces femmes. Mais, en tant que juré, je préfère que ce soit un artiste qui gagne, parce que je sais que du jour au lendemain tout change pour eux. Ils passent du cabaret pourri à des salles de plusieurs centaines de personnes. C’est le rôle de notre émission. »