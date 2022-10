Camille Combal a réuni pour la dernière fois les trois personnages finalistes de Mask Singer ce mardi 11 octobre 2022 sur TF1. La mariée, la tortue et l’éléphant se sont affrontés pour la dernière fois de la saison face au jury d’enquêteurs composé de Chantal Ladesou, Vitaa, Kev Adams et Jeff Panacloc.

C’est finalement la tortue qui a été désignée par les spectateurs et qui est repartie avec le trophée, symbole de sa victoire de la compétition, après une ultime prestation en solo sur le tube Writing’s on the wall de Sam Smith. Elle succède donc à Laurence Boccolini la licorne, Larusso le manchot et Denitsa Ikonomova le papillon.

Mais avant le sacre, l’ensemble des personnages encore en compétition ont chanté en duo avec des personnages de la précédente saison. Le cerf, la banane et le papillon ont ainsi fait leur grand retour sur la scène de Mask Singer pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

L’identité de la mariée dévoilée en milieu d’émission

C’est d’abord la mariée qui a dû tomber le masque après avoir reçu le moins de votes du public en milieu d’émission. Tout au long de la saison, elle avait su sauver sa peau lors de nombreux face-à-face, éliminant émission après émission ses adversaires pour se hisser en finale. Elle s’est finalement arrêtée sur la troisième marche du podium.

Durant plusieurs semaines, les enquêteurs se sont cassé la tête sur l’identité de la mariée qui a offert de nombreuses prestations sur le plateau de Mask Singer. Souvent dans la douceur, elle s’est illustrée grâce à sa voix même si très vite les soupçons se sont portés sur une célébrité qui ne s’est pas fait connaître grâce à ses talents de chanteuse. Lors des dernières prestations, le quatuor de jurés avait semblé se mettre d’accord pour dire qu’il s’agissait d’une sportive.

Sous l’énorme rose cachant le visage de la mariée se cachait la boxeuse Estelle Mossely. Le jury avait été mis sur la piste de celle qui a été à la fois championne du monde et championne olympique de boxe après avoir d’abord cité les noms des footballeuses Amandine Henry et Wendie Renard.

Pas de surprise sous le masque de l’éléphant

Le duel final opposait l’éléphant à la tortue. C’est donc la tortue qui a été plébiscitée par la majeure partie du public présent lors de l’enregistrement de l’émission. Comme le veut la tradition, c’est donc le personnage arrivé deuxième de la compétition qui a dû ôter son masque le premier.

Si l’éléphant a su faire sa place dans la compétition au fil des épisodes, échappant à l’élimination lors de nombreux face-à-face, les jurés n’ont eu que très peu de doutes quant à son identité. Dès la première prestation, la quasi-totalité des enquêteurs ont estimé qu’il s’agissait du chanteur Keen’V. Le costume de l’imposant mammifère, habillé en pompier faisait référence à l’activité de sapeur-pompier que l’artiste de 39 ans a exercé avant de se faire connaître grâce à sa musique.

Cette intuition a finalement été vérifiée au moment du démasquage après une ultime prestation sur le titre Say you won’t let go de James Arthur. « Ils m'ont trouvé depuis le début », s'est plaint Keen'V une fois son visage dévoilé. Il a assuré que participer à l'émission a été une belle expérience : « Tu te dis que ce n'est pas toi, tu peux oser tout ce que tu veux. »

La tortue aura tenu le public en haleine

Ce n’est qu’en fin d’émission que les téléspectateurs ont pu découvrir l’identité du vainqueur de la compétition et après huit épisodes de suspense. Comme le veut la tradition, son démasquage a clôturé la saison.

La tortue aura été le personnage ayant donné le plus de fil à retordre aux enquêteurs. Chaque semaine, elle a perdu un peu plus le quatuor qui n’a jamais vraiment su percer son identité. Lors du dernier épisode, quatre noms avaient été évoqués : les humoristes Anthony Kavanagh et Gérémy Crédeville, le chanteur Vincent Niclo et l’animateur Bruno Guillon.

Après de longues minutes de suspense et une fois le masque de côté, le public a découvert que c’est le chanteur Amaury Vassili qui se cachait sous les traits de la tortue. « Ça a été une aventure de fou », a déclaré le ténor de 33 ans. Il emporte avec lui le trophée de l’émission.