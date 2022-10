Exit Julien Doré et Louane, pourtant appréciés lors de la huitième saison de The Voice Kids qui vient de s’achever, place à Slimane et Nolwenn Leroy. Trois jours après la victoire de Raynaud, TF1 annonce que seule la moitié des coachs de l’émission reviendront pour la saison prochaine.

Kendji Girac et Patrick Fiori rempilent respectivement pour une huitième et une troisième saison dans le fauteuil rouge pour la version de The Voice destinée aux moins de 16 ans. « Avec ce quatuor inédit, un nouveau chapitre de l’émission commence et promet une saison événement », se réjouit la chaîne.

Des habitués du fauteuil rouge

Si l’arrivée de deux nouveaux visages dans The Voice Kids marque un nouveau tournant dans l’émission, Slimane et Nolwenn Leroy ne sont pas tout à fait inconnus de l’émission. Vainqueur de l’édition adulte en 2016, Slimane a déjà officié en tant que coach durant deux saisons dans l’édition belge de l’émission aux côtés de son acolyte Vitaa.

Nolwenn Leroy, révélée dans la Star Academy en 2002, avait fait une apparition dans la version adulte de l’émission en France en 2021. Elle était la « coach cachée », chargée de repêcher quatre talents à l’issue des auditions. Elle fera son grand retour en tant que coach permanente dans l’édition junior de l’émission.

Une saison 8 convaincante

Après une finale diffusée ce samedi 8 octobre, la dernière édition de The Voice Kids s’est achevée avec une bonne audience de 3,14 millions de téléspectateurs, soit 16,9 % de part d’audience jusqu’à 22h20. La chaîne s’est imposée sur la cible commerciale féminine avec une part de marché de 21,9 % auprès des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans. Elle se félicite encore d’avoir battu son record d’audience sur cette tranche d’âge depuis 2016.

L’émission reviendra donc pour une neuvième saison dès 2023.