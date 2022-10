Et si c’était la fin de la télévision ? C’est la théorie développée par des internautes depuis ce week-end, à la suite du succès du live Twitch de Squeezie. Ce dernier préparait depuis des mois le GP Explorer, une course de Formule 4. Cette catégorie de compétition automobile monoplace est plus légère et moins puissante que la Formule 1.

Elle a donc eu lieu ce samedi 8 octobre sur le célèbre circuit Bugatti du Mans. L’événement a rassemblé 22 célébrités du streaming français réparties en 11 écuries. Ils se sont affrontés tout au long de la journée, de 8 heures à 19 heures. Parmi les plus célèbres, on retrouve Seb La Frite, Amixem, et bien sûr Squeezie.

FAKE OFF

L’événement est effectivement un grand succès. Près de 40.000 spectateurs étaient présents samedi dans les tribunes du circuit, et plus d’un million de personnes ont suivi le direct diffusé sur le twitch de Squeezie. Ce dernier s’est montré reconnaissant envers sa communauté : « La journée d’hier restera à jamais gravée dans ma mémoire. Merci infiniment à ceux qui étaient là et à tous ceux qui ont suivi l’évènement sur Twitch. »

Il s’agit du record de vues sur une chaîne francophone de cette plateforme. « La gigantesque organisation. La montagne de sponsors. 1M de viewers en live, imaginez le nb en replay », écrit un internaute.

Les audiences de la télévision restent largement supérieures

Si il est vrai que cet événement montre bien l’importance des diffusions sur Internet aujourd’hui, et notamment sur la plateforme Twitch, cela ne témoigne pas pour autant de la fin de la télévision. A titre de comparaison, un internaute mentionne que le lancement de la deuxième saison de la série HPI diffusée en prime time sur TF1 observe un pic à 9,76 millions de téléspectateurs.

Au 2 septembre, le 20 heures de France 2 avec Laurent Delahousse cumulait 4.76 millions de téléspectateurs, le 20 heures de TF1 avec Anne-Claire Coudray, 4.44 millions, et le 19.45 de M6 avec Nathalie Renoux, 2.34 millions.

Les visionnages en replay, que ce soit sur Twitch ou sur les chaînes télévisées ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres. A noter également que la manière de calculer les audiences est différente. Sur la plateforme de streaming il est très simple de savoir le nombre exact de personnes s’étant connectées à un live.

Pour ce qui est de la télévision, Médiamétrie s’appuie sur un panel rassemblant 5.000 foyers en France, soit 11.400 individus âgés de 4 ans et plus, qui sont représentatifs de la population française.