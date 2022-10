Ils ne sont plus que trois… et à la fin, il n’en restera qu’un. Non, ce n’est pas l’épilogue d’une énième saison de Koh-Lanta, à moins que la prochaine saison nous réserve la surprise d’aventuriers chantant en costume mais c’est peu probable. L’avant-dernier épisode de Mask Singer, sur TF1, a ouvert les portes de la finale de la saison, prévue le 11 octobre prochain.

À l’occasion de ce nouvel épisode de « la plus grande enquête télévisuelle de France », un personnage mystère est apparu en début de soirée pour une enquête express. Rapidement identifiée par Vitaa sous le masque de la tigresse, Inès Reg a ensuite rejoint le banc des enquêteurs.

Pas de surprise derrière le masque du singe

Les quatre personnages encore en cours à savoir l’éléphant, le singe, la rose et la tortue se sont ensuite opposés afin de décrocher leur ticket pour la grande finale prévue la semaine prochaine. À l’issue de quatre prestations, c’est finalement le singe qui a été éliminé à la porte de la dernière étape de la compétition.

Son identité était un secret de Polichinelle depuis le lancement de l’émission puisque le quatuor d’enquêteur avait rapidement été mis sur la piste de la chanteuse Alizée, interprète du tube Moi… Lolita. Lors du démasquage, c’est bien l’artiste apparue pour la première fois sur le petit écran dans l’émission Graines de star et ayant remporté la quatrième saison de Danse avec les stars qui se cachait sous les traits de l’amusant primate.

« La première fois que mon nom est sorti, j’étais un peu déçue », a témoigné la chanteuse une fois le masque enlevé. Elle a tout de même confié sa joie d’avoir atteint la demi-finale et interprété le titre DJ de Diam’s. « J’aime beaucoup mon singe et j’ai adoré lui donner vie à travers les tableaux », a-t-elle encore raconté. C’est donc finalement l’éléphant, que les enquêteurs soupçonnent d’être le chanteur Keen V, la mariée et la tortue, dont les identités font débat, qui s’opposeront lors de la grande finale le 11 octobre prochain.