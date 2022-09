Le dernier clap a été donné ce jeudi, après 18 ans d’existence. Mais maintenant que la série Plus belle la vie s’arrête, que va-t-il advenir des décors installés dans le Pôle édia de la Belle de Mai à Marseille ? Depuis des années en effet, le feuilleton diffusé sur France 3 est tourné entre ces quatre murs, et notamment dans la célèbre place du Mistral qui reproduit avec un réalisme bluffant le Panier, un quartier de la cité phocéenne.

Or, selon nos informations, maintenant que ces décors ne sont plus utilisés par la série, la ville de Marseille a demandé à la production du feuilleton, Newen, de ne pas les détruire, notamment la place du Mistral. « Nous avons fait cette demande parce qu’il s’agit d’un lieu emblématique, et par respect pour les artisans qui les ont conçus qui sont de véritables artistes », estime l’adjoint au maire de Marseille en charge de la culture, Jean-Marc Coppola.

Un accord oral de Newen

« Nous avons un accord oral de la part de Newen pour qu’ils nous remettent le décor, mais pas encore d’engagement par écrit », précise l’adjoint en charge de l’économie, Laurent Lhardit. Cette demande a été faite afin d’ouvrir ces studios à la visite à partir de la mi-novembre, selon nos informations.

« Un projet de visite organisée par Newen en partenariat avec la ville de Marseille et réalisée par des intermittents est bien en cours », confirme-t-on du côté de la série. « La décision va être prise rapidement », promet Laurent Lhardit, qui indique avoir sur son bureau deux projets avec la même finalité. Les studios ont déjà été ouverts pour les dernières Journées européennes du patrimoine, avec un franc succès.