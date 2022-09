Vingt et un ans après avoir accueilli Jenifer, Olivia Ruiz, Carine et Jean-Pascal, le château de Dammarie-les-Lys s’apprête à rouvrir ses portes. Star Academy fera son retour sur TF1 le samedi 15 octobre à 21h10. Treize candidats et candidates composeront cette nouvelle promotion. Celui ou celle qui s’imposera au bout des six semaines d’aventure remportera 100.000 euros et un contrat pour l’enregistrement d’un album chez Sony Music France.

Les treize candidates et candidats ont été sélectionnés parmi quelque 20.000 candidatures. La production n’a retenu aucune voix de casserole. « Il n’y aura pas de Jean-Pascal, a avancé le producteur Mathieu Vergne (DMLS TV) lors de la conférence de presse ce jeudi, mais il y en a qui ont des progrès à faire ».

Des anciens staracadémiciens dans l’équipe de l’émission

Concernant leur vie au château, les nouvelles recrues seront « coupées du monde » et, comme il y a une vingtaine d’années, ne disposeront chacune que d’une minute de téléphone par jour. Après plusieurs semaines, la production leur confiera occasionnellement des smartphones non connectés pour poster des stories sur Instagram, mais sans avoir accès aux messages et commentaires.

Plusieurs ex-élèves du télécrochet seront au rendez-vous : Lucie Bernardoni (saison 4) sera l’une des deux répétitrices, Edouard (saison 3), sera dans l’orchestre et chaque dimanche, trois ou quatre anciens et anciennes dîneront au château avec la nouvelle promotion. Quentin Mosimann (saison 7), lui, réalisera l’album de cette édition.

Une star internationale en parrain ou marraine

Si le premier prime sera consacré à la présentation des élèves et des profs, il faudra attendre le samedi suivant pour découvrir les premiers duos des candidats et candidates avec les stars. Parmi les noms annoncés : Amir, Véronique Sanson, Michel Polnareff, Soprano, Naps, Tayc, Juliette Armanet… Des personnalités internationales devraient aussi faire le déplacement, dont le parrain ou la marraine de cette édition, mais la production reconnaît qu’il est « compliqué de les faire venir ».

Les quotidiennes seront diffusées sur la première chaîne à 17h30 du lundi au vendredi et à 17h20 le samedi. Elles consisteront en un 45 minutes tout images, avec très peu de commentaires. Elle ne sera pas incarnée par un animateur ou une animatrice en plateau.

Après chaque émission en première partie de soirée, les samedis, Karima Charni prendra l’antenne pour L’arrivée au château. La journaliste et animatrice, qui a été candidate dans la saison 4, accompagnera les élèves dans le bus et recueillera leurs réactions à chaud sur l’émission.

Doubles éliminations

Si l’on retrouvera Nikos Aliagas au poste d’animateur, une nouvelle tête apparaîtra au poste de directeur qui échoit au producteur Michaël Goldman, créateur de My Major Company - et accessoirement fils de Jean-Jacques. Cinq professeurs et deux répétitrices compléteront le corps enseignant du programme. Le générique emblématique de l'émission Love Generation de Bob Sinclar, est quant à lui maintenu.

Du côté des règles, pas de grande nouveauté. Trois élèves seront sur la sellette chaque semaine. Un sera sauvé par ses camarades, un autre par les professeurs. Le troisième sera éliminé. Etant donné que cette saison sera limitée à sept prime time, il faut s’attendre à des doubles éliminations certains soirs.