Canap est de retour ! Après avoir exploré la chute du mur de Berlin avec l’année 1989, les élections présidentielles marquantes de 1995 et 2002, c’est à présent à une année mythique que s’attaque Etienne Carbonnier, avec Canap98, diffusé le 28 septembre sur TMC. 1998, « ça faisait partie d’une des premières années qu’on a évoquées » avoue le journaliste qu’on retrouve tous les soirs sur l’émission d’actualité Quotidien. « Mais c’était trop évident, on ne voulait pas faire comme tout ce qui avait été déjà fait. On a attendu un peu, et puis après Canap89, on a eu très envie de le faire car on est archi fan de foot ! » ajoute-t-il.

Une heure d’émission, mais des mois de visionnage et de sélection d’archives, de réécriture… « Tout ce qu’on sélectionne au départ, on va en garder que la moitié » estime Etienne Carbonnier. Un retour dans le passé tout en archives, provenant à la fois des journaux télévisés et émissions de l’époque, mais aussi d’extraits de caméscopes au grain caractéristique de la fin des 90’s.





Probablement la plus belle de toutes les années.



Probablement la plus belle de toutes les années.

Mercredi 21h15 sur TMC. pic.twitter.com/qarGlcqnZ8 — Etienne Carbonnier (@Tomisuper) September 26, 2022







Titanic, du foot et les 2Be3

Au programme de cette édition 98, le Canap revient sur les plus grands tubes de cette année, de Céline Dion à Johnny Hallyday ; les grands succès au cinéma avec la sortie en salles du célèbre Titanic… L’émission interroge aussi la passion des médias pour les fans de boy’s band, 2Be3 en tête : les jeunes filles sont raillées pour leur passion, et les chanteurs ridiculisés comme des figures plastiques sans cerveau. Une année culturellement intense, qui rappellera à certains leurs premières boums… Ou leurs soirées technos.

1998, année sportive : la victoire des Bleus lors de la Coupe du Monde de football est au centre de ce retour vers le passé. « On a essayé de raconter tout ça avec autre chose que les buts qu’on a vu des milliers de fois » explique Etienne Carbonnier. Canap98 revient plutôt sur l’ambiance politique autour de l’événement sportif, Jacques Chirac et sa garden-party à l’Elysée le lendemain de la victoire des Bleus, la ferveur des Français dans toutes les villes et les villages… « On s’aperçoit que tous les hommes et femmes politiques prennent des points de satisfaction à la suite de la victoire des Bleus… À part Jean-Marie Le Pen » note-t-il.

1998-2022 : Certaines choses ne changent pas…

Car au-delà de la nostalgie d’une époque sans smartphones (l’omniprésence des appareils photos jetables fera s’interroger les plus jeunes), on constate en allant du côté du passé que certaines choses ne changent pas. « Les sujets discutés à l’Assemblée sont les mêmes que la semaine dernière ! À chaque fois qu’on fait ces émissions, on se rend compte parfois des choses qui ont avancé, et d’autres non… » constate Etienne Carbonnier. C’est par exemple le cas sur les débats autour du PACS en 1998, qui donneront lieu à des manifestations dans tout le pays. Des slogans homophobes, qui trouveront écho dans la Manif pour Tous, en 2012. « Il y a plein de choses qui paraissent beaucoup plus choquantes. Je ne me rappelais pas que les débats étaient aussi houleux, par exemple, avec une Christine Boutin en pleurs dans l’hémicycle » ajoute le journaliste.

Une manière de ne pas idéaliser le passé, malgré la nostalgie ambiante. « On est tous un peu nostalgiques, c’est comme regarder un vieil album photo. Juste les génériques de journaux télévisés, ça m’a rappelé plein de souvenirs précis… Dans l’émission, il y a beaucoup d’images et peu de plateaux, l’objectif c’est d’avoir une immersion dans cette époque. Généralement, ça rappelle aux gens plutôt de bons souvenirs, surtout en 98 » avance Etienne Carbonnier. Un condensé d’une époque dorée pour certains, à (re) découvrir pour d’autres. C’est à voir sur TMC et en replay ce mercredi 28 septembre, à partir de 21h15.