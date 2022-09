Christian Quesada, ex-star déchue des « 12 coups de midi », réincarcéré

La descente aux enfers de l’ancienne star du jeu « Les 12 coups de midi » se poursuit. Christian Quesada a été placé en détention au sein du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées orientales), rapporte Le Midi Libre ce mardi. L’ancien candidat, qui s’est rendu célèbre en 2016 et 2017 pour avoir totalisé près de 200 victoires au jeu diffusé par TF1, a été interpellé en raison du non-respect de l’obligation de suivi socio-judiciaire à laquelle il était astreint. Sa liberté conditionnelle a été annulée.

Christian Quesada avait été condamné en 2020 à trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse (Ain) pour des faits de corruption de mineurs et détention et diffusion d’images pédopornographiques. Des peines auxquelles s’ajoutaient cinq ans de suivi socio-judiciaire et une inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS).

Au printemps 2021, il avait obtenu, après près de deux années passées en prison, une mesure de liberté conditionnelle. Il avait alors emménagé dans la région de Perpignan, indique Le Midi Libre.