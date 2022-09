La chaîne préférée des Français qui ne la regardent pas. La (mauvaise) blague a fait long feu alors qu’Arte fête cette année ses 30 ans. Déjà, la chaîne franco-allemande n’est plus la chaîne préférée des Français qui cite depuis mettent désormais France 3 ou M6 en tête de leur satisfaction. Et surtout, les audiences d’Arte ont explosé ces trois dernières années.

Un peu grâce au confinement (qui a bénéficié à toutes les chaînes, mais surtout à Arte) et ses nouveaux adeptes, et beaucoup grâce à une politique numérique audacieuse, vous êtes plus d’un million à regarder Arte deux soirs sur trois dans l’année. Arte s’est aussi installée au-dessus des 3 % de parts d’audience.

La force de la marque

Lancée le 30 mai 1992, Arte connaissait une véritable seconde naissance le 28 septembre 1992 lorsqu’elle récupère le cinquième réseau de diffusion hertzienne en lieu et place de La Cinq (une chaîne privée financée successivement par Silvio Berlusconi, Robert Hersant et Hachette). Le glow up est magistral mais il faudra de nombreuses années pour qu’Arte connaisse le succès.

Aujourd’hui la chaîne est installée dans le cœur (elle figurait dans le top 10 des marques préférées aux côtés de sites de livraison de nourriture pendant le confinement de 2020) et les habitudes des Français qui ont par exemple binge-watché en masse les deux saisons de la série En thérapie, d’abord sur le site puis sur la chaîne.

Si vous aussi vous aimez Arte, expliquez-nous pourquoi. Soirées Théma ? Documentaires archéologiques ? Séries européennes méconnues ? Politique numérique audacieuse ? La regardez-vous vraiment ou est-ce très épisodique ? Racontez-nous, en commentaires ou dans le formulaire ci-dessous, pourquoi vous aimez Arte. En toute franchise. Vos réponses serviront à la rédaction d’un futur article.