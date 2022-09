L’occitan, une langue morte ? Dans La seria (La série, en Français), Thomas est persuadé du contraire. Ce jeune homme, un poil fantasque, qui se passionne pour la langue de Frédéric Mistral, se met en tête de créer la première série télé en occitan. Il tente alors de convaincre Mathieu, un réalisateur de films d’enterrements, de le suivre dans ce pari fou.

Ce feuilleton de cinq épisodes de 40 minutes, à la fois hilarant et militant, tant il se bat pour que l’occitan ne tombe pas dans l’oubli, sera bientôt diffusé sur la plate-forme France.tv et sur France 3, en Occitanie. On y suivra le périple improbable, en français et en occitan, de ce duo d’occitanophones, à bord d’une Citroën BX customisée, pour parvenir à leurs fins. En bricolant des saynètes, ou en faisant des pieds et des mains pour se faire aider.









Une « comédie culturelle »

C’est « dans l’idée qu’il vaut mieux en rire qu’en pleurer », que les scénaristes de cette mini-série, Amic Bedel et Julien Campredon, ont opté pour une « comédie culturelle », pour traiter du sujet qui les titillait. « Nos personnages s’évertuent à valoriser une culture, en rencontrent d’autres, comme la culture catalane, tout en se heurtant aux réalités du fonctionnement administratif du milieu culturel », explique Julien Campredon.

Pour Amic Bedel, qui est aussi réalisateur de La seria, c’était un « besoin » de « montrer cette culture devenue invisible. Le besoin de valoriser les choses fragiles ». Mais pas en étant barbant. Au contraire. « Le ton est direct, la méthode est foutraque, il y a beaucoup d’autodérision sur la maladresse du mouvement occitaniste ou des mouvements militants en général, confie-t-il. Il s’agit d’aborder un grand public, sans renoncer aux questions fondamentales de mélanges de cultures, de vivre ensemble, qui me passionnent. »

« Le public visé n’est pas forcément un public qui parle occitan »

Sur France 3, en Occitanie, ce ne sera bien sûr pas le premier programme qui parle occitan, ou sur l’occitan. Chaque dimanche matin, à 10h30, la chaîne diffuse Viure al pais, en occitan, mais aussi Aqui Sem, en catalan. Mais une série, c’est la première fois. « Notre intérêt, avant tout, c’est bel et bien de coproduire, et donc de diffuser, une série, explique Fabrice Valéry, le délégué de l’antenne et des contenus de France 3 Occitanie. L’occitan est un sujet, pas un moyen. Notre objectif premier n’était pas de coproduire une série en occitan, mais une série qui parle de l’occitan. »

D’ailleurs, évidemment, grâce aux sous-titrages, sans être polyglotte, on pourra parfaitement suivre La seria, qui cause en français, en occitan, et même en catalan, en anglais ou en serbo-croate. Car « le public visé n’est pas forcément un public qui parle occitan », précise Fabrice Valéry. Avant qu’une date de diffusion ne soit fixée par la troisième chaîne, l’équipe de La seria espère séduire des festivals, qui seraient, éventuellement, intéressés pour projeter le feuilleton en avant-première.