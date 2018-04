Emmanuel Macron a réuni 3,8 millions de citoyens sur BFMTV

Emmanuel Macron sur BFMTV le dimanche 15 avril 2018. — Blondet Eliot-POOL/SIPA

Une audience record et le plein de citoyens. L ’entretien d' Emmanuel Macron réalisé par Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin, sur BFMTV, en partenariat avec RMC et Mediapart, en direct, depuis le Palais de Chaillot à Paris, a rassemblé environ 3,8 millions de personnes en moyenne sur la chaîne d’info entre 20H40 et 23H19, soit une part d’audience de 15,8 %, selon des données de Médiamétrie.

La seconde meilleure audience de la chaîne

Un pic d’audience de 4,23 millions de téléspectateurs a été enregistré à 20H58, a précisé Médiamétrie. Grâce à cet entretien, BFMTV se classe deuxième chaîne de France, devant France 2, France 3 ou encore M6 et après TF1 qui diffusait le film Taxi. Il s’agit de la seconde meilleure performance historique après le débat des candidats à l’élection présidentielle le 4 avril 2017, qui avait rassemblé 5,5 millions de citoyens, soit 28,0 % de PDA.