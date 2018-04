VIDEO. «Tonight Show»: Gad Elmaleh fait le show sur le plateau de Jimmy Fallon

Gad Elmaleh à Cannes en 2016. — James Gourley/Shutterst/SIPA

Gad Elmaleh poursuit son rêve américain. Après Gad Elmaleh part en live, un spectacle en français lancé en exclusivité sur Netflix début 2017, la plateforme diffuse depuis le début du mois de mars American Dream, le nouveau stand up du comique, dans la langue de Shakespeare. En janvier, il a même débuté une tournée de 14 dates sur le continent américain. Jeudi, l’humoriste français était l’invité de Jimmy Fallon ​ sur le plateau de l’émission Tonight show afin d’y promouvoir ce spectacle.

Gad Elmaleh a montré au célèbre présentateur américain comment exécuter son « déhanché marocain ». Une démonstration qui a séduit le public américain.

« Il faut rêver et encore rêver »

Après son passage dans le talk-show, l’humoriste franco-marocain a remercié ses fans. « Merci pour vos messages qui me touchent profondément. J’ai rêvé de ce moment… d’être assis sur le fauteuil du légendaire Tonight Show. Hier un rêve d’enfant s’est réalisé. Ce qui m’arrive aujourd’hui c’est aussi à vous que je le dois ainsi qu’à tous ceux qui ont cru en moi depuis le début. Quelle que soit la langue, le pays, la nationalité… Il faut rêver et encore rêver et toujours rêver », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux dans la langue de Molière.