Thierry Ardisson dévoile son (gros) salaire: «Je suis vénal, j’aime l’argent»

Depuis le début de la saison, Thierry Ardisson a multiplié par deux son temps d’antenne sur C8, avec Salut les Terriens et Les Terriens du dimanche. Sans oublier les autres émissions qu’il produit via sa boîte Téléparis (Zygel Académie, Le Cercle, LA Nuit des Molières).

Si l’animateur a des projets de films et de séries, il assume être omniprésent sur le petit écran. « Si je fais trop de télé au détriment d’activités plus nobles, explique-t-il dans le pages du JDD, c’est que je suis vénal, j’aime l’argent. ». Ok. Il continue : « Être vieux c’est chiant, mais être vieux et pauvre c’est pire ». Ah.

« Entre 15 000 et 20 000 euros par mois »

Pour que ce soit clair pour le monde, il va même jusqu’à donner son salaire : « Entre 15.000 et 20.000 euros par mois ». Mais pour combien de temps encore ?

A 69 ans, l’homme en noir ne se voit pas faire de l’antenne jusqu’à 87 ans. Il pense déjà à se retirer dans sa maison normande, pour écrire des livres et produire des films, mais sa femme et journaliste Audrey Crespo-Mara n’y croit pas : « Le travail de producteur est davantage un métier de l’ombre. Thierry a besoin de lumière. »

