«On n'est pas couché»: François Ruffin cède sa place à un cheminot SNCF

Extrait du «On n'est pas couché» du 14 avril 2018, où François Ruffin a donné la parole à un cheminot — Capture écran France 2

Le député de France Insoumise, François Ruffin, était l’invité politique de Laurent Ruquier dans On n’est pas couché, et il a profité de l’occasion pour céder sa place et sa parole : « Mon rôle est de parler pour eux, mais je veux aussi donner des visages à des combats. J’ai choisi de venir avec des gens sur ce plateau. On a un salarié de la SNCF, Alexandre, qui est cheminot et à la CGT ».

Avec l’accord de l’animateur, François Ruffin a ainsi présenté ce guichetier de la gare de Melun, qui, « en comptant tous les avantages, a 1.800 euros nets par mois. Il sait déjà qu’il partira à la retraite à 64 ans et qu’il touchera entre 1.100 et 1.200 euros. Voilà ce qu’on veut nous vendre comme étant le statut à abattre ».

« Du bashing cheminot pendant plus de trois mois »

« Je défie n’importe qui de me dire quels sont nos avantages, a expliqué Alexandre. On a l’impression qu’à la SNCF, on gagne des mille et des cents pour ne rien foutre. C’est ce qu’on essaye de nous vendre à la télévision, que le cheminot est un feignant. » Christine Angot a alors réagi en rectifiant que c’était l’image véhiculée par les politiques. « Ces politiques, ils passent où ?, a rétorqué le cheminot. Dans les médias pour nous défoncer ! On a eu droit au bashing cheminot pendant plus de trois mois. »

François Ruffin a ensuite donné son micro à une employée du groupe Carrefour, qui connaît un mouvement social contre la détérioration des conditions de travail, et a aussi évoqué les auxiliaires de vie.