Audiences: Le téléfilm de France 3 plus fort que «The Voice» sur TF1

Marwan Berreni et Isabel Otero dans le téléfilm «Les Mystères de la basilique» sur France 3 — Aurelien FAIDY/AutoFocus-prod/FLACH FILM PRODUCTION

France 3 proposait samedi soir Les mystères de la basilique, avec Isabel Otero, un téléfilm inédit qui s’est imposé en tête des audiences, oui, même devant The Voice. Avec 4,365 millions de téléspectateurs, la troisième chaîne fait un tout petit mieux que TF1 et ses 4,354 millions de fidèles, mais moins bien en part de marché avec 20,4 % contre 22,8 %.

Le non-événement X-Files

Pour son deuxième numéro, The Voice se maintient, mais marque un léger recul par rapport à la semaine dernière et perd 500.000 téléspectateurs. L’autre émission musicale de la soirée, N’oubliez pas les paroles sur France 2, a réuni 2,1 millions de fans de karaoké, pour 10,8 % de part d’audience. M6 suit en quatrième place, avec la suite de la saison 11 de X-Files et 1,1 millions de curieux (5,2 % de PDA), un petit score comparé à l’événement.

Canal + exceptionnellement en clair

En hommage à Christophe Salengro, Canal + diffusait les 25 ans de Groland en clair devant plus de 500.000 téléspectateurs en moyenne, et même plus d’un million de téléspectateurs différents sur la soirée, selon le seuil de cinq minutes.

