«Strike»: Lagaf' annonce son retour sur C8 dans une émission de bowling

Vincent Lagaf' en 2015 — Ugo Amez/SIPA

Vincent Lagaf' est de retour sur C8 et il l’a confirmé en direct dans TPMP jeudi soir. Il sera aux manettes de Strike, un jeu de culture générale autour du bowling. L’ancien animateur du Bigdil, qui a traversé une longue traversée du désert, a signé son contrat avec Cyril Hanouna.

« Qu’est-ce que tu veux de plus ? »

Au bord des larmes, il a confié être « ému. « C’est vrai que quand j’ai quitté TF1 il y a quatre ans, je m’étais dit : "Ça fait trente-cinq ans que je fais ce métier, j’ai très bien gagné ma vie, j’ai réussi à mettre de l’argent de côté, je suis en pleine santé, je suis en pleine forme, j’ai très peu de regrets". La télé reprendra ou ne reprendra pas, tant pis », a-t-il souligné. « Là, elle recommence avec un public qui est présent, qu’est-ce que tu veux de plus ? », poursuit l’ancien animateur de TF1.

Strike sera en tournage dès le 19 avril prochain, selon Puremedias. Le but du jeu : un candidat et deux célébrités joueront en équipe au bowling. Ils devront faire tomber le plus de quilles possible et répondre correctement à des questions de culture générale.