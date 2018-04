VIDEO. «Les Simpson» répondent à la polémique sur le personnage d’Apu

Apu dans les «Simpson». — Fox

Après 633 épisodes, Les Simpson sont encore capables de faire réagir. Dans l’épisode 15 de la saison 29, diffusé dimanche aux Etats-Unis, les créateurs de la série animée culte ont répondu à leur manière à une polémique née ces derniers mois autour du personnage d’Apu, l’épicier indien de Springfield, accusé de perpétuer des stéréotypes racistes. Une réponse qui a provoqué de nouvelles critiques.

Dans ce dernier épisode, Marge retrouve La Princesse dans le jardin, le livre qui a bercé son enfance, et décide d’en faire la lecture à Lisa. Mais elle s’aperçoit que l’histoire est jonchée de clichés racistes, et entreprend de réécrire le livre pour le rendre « inoffensif ». Voyant l’ennui de Lisa devant le résultat, elle s’interroge : « Qu’est-ce que je peux faire ? »

« Quelque chose qui était applaudi est devenu politiquement incorrect »

Réponse des créateurs des Simpson, par la voix de la petite fille : « C’est dur à dire. Quelque chose qui a commencé il y a plusieurs dizaines d’années et était applaudi et inoffensif est devenu politiquement incorrect. Que peut-on y faire ? » Pour bien enfoncer le clou, un portrait d’Apu apparaît alors à l’écran.

Loved how you guys handled this non-issue. People just want to cry about everything nowadays b/c it makes them feel like they’re doing something.



Don’t ever change!



Oh and I’m Indian and according to Twitter my opinion matters more on this topic, 😂.#ILoveApu #DontHaveACowMan — Vikram (@Vikram662) April 9, 2018

Brilliant episode. I've been conflicted about a lot of my childhood books as I discovered more about the authors as I've gotten older, even knowing the historic context. — Dana Saravia (@DanaDeeSaravia) April 9, 2018

Malgré des réactions élogieuses - saluant l’humour de la réponse ou critiquant le politiquement correct ambiant -, retweetées notamment par Al Jean, l’un des scénaristes originaux et l’actuel Show Runner des Simpson, les créateurs et leur message se sont attiré de nombreux commentaires négatifs.

The Simpsons dismissing The Problem With Apu as "political correctness" was bad enough, but having it come from Lisa Simpson felt cruel.

Lisa has always been about open-mindedness and re-examining her values when challenged by perspective.

Real Lisa would not approve. pic.twitter.com/FpmAArAcUe — Beth Elderkin (@BethElderkin) April 9, 2018

I’ve watched the show since I was 6, have always loved it. Apu is out dated. Slight changes to his character and changing the focus of jokes would fix it. The show failed the spirit of Lisa’s character by having her be the one to dismiss it. — Chris Hyde (@Hyderade) April 10, 2018

Parmi les voix critiques, celle de Hari Kondabolu, un comédien américain né de parents indiens. Il a réalisé le documentaire The Problem With Apu (« Le Problème avec Apu »), présenté en novembre 2017, qui détaille ses griefs contre le personnage et a lancé la controverse.

Wow. “Politically Incorrect?” That’s the takeaway from my movie & the discussion it sparked? Man, I really loved this show. This is sad. https://t.co/lYFH5LguEJ — Hari Kondabolu (@harikondabolu) April 9, 2018

« Wow, politiquement correct ? C’est ça qu’ils ont retiré de mon film et du débat qu’il a lancé ? J’aimais vraiment cette série. C’est triste. »

Dans le documentaire de 49 minutes, Hari Kondabolu, qui a grandi en regardant les Simpson et reconnaît leur génie comique, échange avec d’autres acteurs américains originaires du sous-continent indien qui racontent entre autres les moqueries subies dans la cour de l’école à cause du personnage d’Apu Nahasapeemapetilon.

.@harikondabolu discusses The Simpsons' racial blind spot in “The Problem with Apu.” pic.twitter.com/SNCxnqP6ov — The Daily Show (@TheDailyShow) April 9, 2018

« Le côté insidieux du racisme »

« Les autres enfants imitaient l’accent d’Apu et sortaient ses phrases types comme "Bonjour Monsieur Simpson", racontait Hari Kondabolu à la BBC avant la sortie de son documentaire. « Bien sûr qu’il est drôle, mais ça ne veut pas dire que c’est une représentation exacte, ou juste, ou justifiée. » Pour lui, ce personnage montre même « le côté insidieux du racisme, parce qu’on ne le remarque pas même quand il est juste devant nous. Il devient tellement normal qu’on n’y pense même pas ».

Le trailer de « The Problem With Apu »

Il critique aussi le comédien - blanc - Hank Azaria, qui prête sa voix à Apu dans la version originale. « Apu reflétait la manière dont l’Amérique nous voyait : serviles, sournois, maladroits. Un homme blanc a créé un stéréotype de voix d’Indien, un groupe de scénaristes blancs ont rigolé, et voilà comment est né le tourmenteur de mon enfance et une insulte vivante à mes parents. »

In “The Problem with Apu,” I used Apu & The Simpsons as an entry point into a larger conversation about the representation of marginalized groups & why this is important. The Simpsons response tonight is not a jab at me, but at what many of us consider progress. — Hari Kondabolu (@harikondabolu) April 9, 2018

« Dans Le Problème avec Apu, j’ai utilisé le personnage et les Simpson comme point d’entrée à une conversation plus large sur la représentation des groupes marginalisés et pourquoi c’est important, a encore tweeté Hari Kondabolu dimanche. La réponse des Simpson ne se moque pas de moi, mais de ce que beaucoup d’entre nous considérons comme le progrès. » Le débat continue.