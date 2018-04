Après TF1 jeudi, Macron dimanche soir sur BFMTV, RMC et Mediapart

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron — Jacques Witt / Sipa/SIPA

Après le JT de 13h sur TF1 prévu jeudi, Emmanuel Macron sera interviewé dimanche soir sur BFMTV, la radio RMC et le site Mediapart, dans le cadre d’une émission spéciale diffusée à 20 h 35 par ces trois médias, ont-ils annoncé ce lundi dans un communiqué.

Le président de la République, confronté à des contestations sociales notamment à la SNCF, répondra en direct durant deux heures à Jean-Jacques Bourdin pour BFMTV et RMC et à Edwy Plenel, le fondateur de Mediapart, presque un an après son arrivée à l’Élysée.

Un engagement du chef de l’Etat

Selon les trois médias, cette interview répond à un engagement du chef de l’Etat, pris avant son élection. « Lors de la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron s’était engagé auprès des rédactions de BFMTV et RMC d’une part, de Mediapart d’autre part, à revenir répondre à leurs questions s’il était élu président de la République », soulignent-ils.

« Depuis l’élection, BFMTV/RMC et Mediapart avaient séparément renouvelé leurs invitations. Près d’un an après son entrée à l’Elysée, le président de la République a proposé à BFMTV, RMC et Mediapart d’organiser ensemble une émission au cours de laquelle il répondrait aux questions de Jean-Jacques Bourdin et d’Edwy Plenel pour faire le bilan de son action », ajoute le communiqué.

Le lieu où se déroulera cette interview n’a pas été dévoilé. Le président Macron, peu rompu à ce genre d’exercice, va ainsi donner deux interviews télévisées en quatre jours, puisqu’il avait déjà accepté d’être l’invité jeudi du journal de « 13 heures » de Jean-Pierre Pernaut, sur TF1.

Deux interviews à des chaînes françaises jusqu’ici

Alors que cette interview sur TF1, qui se déroulera dans l’école d’un petit village normand, à Berd’huis (Orne), devrait être l’occasion pour le président de s’adresser plus particulièrement aux retraités et aux ruraux, publics fétiches de ce JT, celle accordée à BFMTV/RMC et Mediapart lui permettra de parler à une audience plus urbaine, à un horaire plus favorable aux actifs. De plus, le créneau du dimanche soir, de très grande écoute, devrait lui assurer une audience bien plus importante que jeudi.

Le chef de l’Etat n’avait donné jusqu’ici que deux interviews à des chaînes françaises. Après avoir renoncé l’été dernier à la traditionnelle interview télévisée du 14 juillet, il avait été l’invité du « 20 heures » de TF1 en octobre puis avait accordé en décembre une interview à France 2 depuis l’Elysée dont le style original (une « déambulation » à travers le palais présidentiel) avait suscité beaucoup de réactions.