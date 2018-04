VIDEO. «ONPC»: La chorégraphe Blanca Li mouche Christine Angot

REPLIQUE La danseuse et chorégraphe espagnole Blanca Li ne s’est pas laissé atteindre par les critiques de Yann Moix et Chritine Angot…

La danseuse et chorégraphe Blanca Li à Paris en 2018. — Dominique Maitre/WWD/Sh/SIPA

Une invitée qui ne s’est pas laissée démonter ! Laurent Ruquier recevait samedi sur le plateau d'’On est pas couché la danseuse et chorégraphe Blanca Li, à qui l’on doit notamment la chorégraphie du clip des Daft Punk, Around the World, pour son spectacle Elektrik.

Un divertissement qui n’a pas du tout plu aux chroniqueurs Yann Moix et Christine Angot qui n’ont pas épargné l’artiste espagnole. Ce qui ne l’a visiblement pas beaucoup troublée.

« Que vous n’aimiez pas, c’est normal »

« Je ne vais pas y aller par quatre chemins, j’ai pas tenu jusqu’au bout, j’ai détesté le spectacle », a lancé Yann Moix, précisant qu’il avait été « mal à l’aise » devant Elektrik.

« Je n’aime pas dans la chorégraphie ce qui est de l’ordre de la prouesse anatomique. Quand je vois qu’il y a des aberrations, des contorsions anatomiques qui me font presque mal, ça me met mal à l’aise. On a l’impression d’une monstruosité mais sous la forme de danse », a-t-il expliqué, qualifiant le show de « l’équivalent du McDonald’s pour la danse et de la chorégraphie ».

« J’accepte que vous n’aimiez pas, c’est normal », a souri la chorégraphe. « Tous les soirs j’ai le public debout avec plein d’amour, c’est pour eux qu’on danse. Maintenant je comprends très bien que l’on veuille aller au McDonald’s », a répliqué la danseuse avec humour.

« Vous n’êtes pas très, très jeune »

« Je n’ai pas tellement aimé non plus parce que je trouve ça très formel », a renchérit Christine Angot, se lançant dans une longue analyse sur le spectacle… qui s’interrompt lorsque Blanca Li fait mine de dormir.

« Je suis désolée que vous n’ayez pas aimé, nous, on fait ça pour les personnes qui aiment », a rétorqué Blanca Li. « C’est une danse très particulière, vous n’y êtes pas sensible, ça va, il n’y a pas de problème », a-t-elle poursuivi.

« C’est peut-être aussi que vous n’êtes pas très très jeune. C’est une danse qui plaît et est faite par des très très jeunes. Vous étiez aussi peut-être fatigué non ? Les métros, la grève… », a-t-elle plaisanté avant de conclure, le sourire aux lèvres : « Vous n’aimez pas, très bien, il n’y a pas de problème, olé ! »