VIDEO. «The Voice»: Gulaan et Maëlle provoquent une chialade générale

Gulaan lors de sa première prestation dans «The Voice». — Lou Breton / TV / Bureau233

Quatre coachs en larmes simultanément, une scène incroyable scène, encore jamais vue dans The Voice. Ce samedi une grande nouveauté dans le télécrochet de TF1, l’audition finale a laissé place ce samedi aux duels, troisième et dernière étape avant les directs. Et lors du duel opposant Gulaan et Maëlle, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo n’ont pu retenir leurs larmes.

D’un côté, un homme de 45 ans originaire de Nouvelle-Calédonie, Gulaan, de l’autre, Maëlle, une jeune fille de 16 ans. Ils ont interprété à deux voix Fragile de Sting. Une prestation pleine d’émotion qui a subjugué le jury, qui a fondu en larmes.

Pascal Obispo quitte le plateau en sanglots

« Je suis dans la merde. Vous ne voulez pas monter un duo ? », a lâché Zazie d’une voix tremblante. Alors que Florent Pagny tente d’aller à la rescousse de sa consœur, il craque. Ce n’est rien à côté de Pascal Obispo qui quitte le plateau et ses lunettes en sanglots pour se remettre de ses émotions en coulisses. Même l’animateur Nikos a eu du mal

Gulann, qui avait charmé le jury dès sa première prestation avec Nodeï Perofeta, une chanson traditionnelle de Nouvelle-Calédonie, interprétée pieds nus, coiffé d’un couvre-chef à plumes et avec des pein­tures sur le visage, a finalement quitté le télécrochet.

Au grand dam des coachs, qui, selon Télé Star, ont demandé un break de 30 minutes pour reprendre leurs esprits lors de l’enregistrement de la séquence ! Un gros coup de blues !