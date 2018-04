VIDEO. Pas de chômage pour Benoît Dubois: Aussitôt remercié, aussitôt rembauché

Benoît Dubois, pour la présentation de la dixième saison des « Anges ». — Jacques BENAROCH/SIPA

Le stress du chômage n’aura pas eu le temps de le gagner. Alors qu’il annonçait jeudi soir son départ de NRJ 12, la chaîne sur laquelle il était chroniqueur depuis huit ans, Cyril Hanouna a révélé dès vendredi soir qu’il avait appelé Benoît Dubois pour lui proposer de rejoindre son équipe dans TPMP.

Joint par téléphone par Benjamin Castaldi, le patron de TPMP a déclaré qu’il avait toujours souhaité que Benoît Dubois rejoigne son plateau. Après avoir découvert que le public était aussi de cet avis, il a ajouté : « Vous pouvez considérer que c’est signé ! » Une bonne nouvelle pour le jeune homme qui avait mal vécu son éviction de la douzième chaîne.

« Ce qui m’importe, c’est de retrouver Emilie »

La chroniqueuse Magali Berdah, qui est également son agent pour les placements de produits, a en effet lu le message qu’il lui avait envoyé jeudi : « Ce qui se passe, ça me regarde, avait écrit Benoît. Juste ce que je peux te dire de plus sincère, c’est que jeudi à 16h, j’ai exactement la sensation d’arriver chez mon mec et que mes affaires étaient devant la porte alors que je l’aime encore. Tout ce qui m’importe, c’est de retrouver Emilie et ma Mad Box. Je voulais au moins finir la saison. » Il a désormais d’autres projets pour se remettre de cette « rupture ».