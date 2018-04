VIDEO. Son audition finale coupée de «The Voice», Mennel diffuse son interprétation

Mennel Ibtissem lors des auditions à l'aveugle de la saison 7 de «The Voice». — Franck Castel/TV/ Bureau233

Elle a beau ne plus passer à la télévision, Mennel s’accroche et tient à partager sa prestation avec ses fans. Ce samedi matin, elle a publié une vidéo de la chanson de Zazie qu’elle aurait interprété dans The Voice si elle n’avait pas été coupée au montage. En guise de présentation, elle a écrit : « Coucou, ceux qui souhaiteraient avoir une idée de mon interprétation de J’envoie Valser (audition finale), je vous partage une vidéo sur YouTube. »

Coucou, ceux qui souhaiteraient avoir une idée de mon interprétation de J'envoie Valser ( audition finale), je vous partage une vidéo sur YouTube => https://t.co/Y32yiz4PAx



love 🤗☆♡ — Mennel Official (@MennelOfficial) April 7, 2018

Pour rappel, la jeune chanteuse a été coupée au montage en accord avec la production de l’émission de TF1 après une polémique née de tweets controversés au sujet de l’attentat de Nice.