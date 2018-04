«Wild»: Surveillée par le CSA, l'émission a déjà coupé une scène gênante de la semaine prochaine

Le présentateur de «Wild», Stéphane Rotenberg, a confié avoir subi les mêmes désagréments que les participants de l'émission. — Patrick Robert / M6

Du caca, du pipi… Les téléspectateurs ont dit stop et alerté le CSA. Wild a donc revu sa copie et décidé d’alléger les séquences du prochain prime. Et on sait déjà quelle scène l’émission de M6 a coupé au montage, pour notre plus grand bien, et celui de Samantha, la candidate qui a vu son image en prendre un coup dans les deux derniers épisodes.

Parce qu’un jour je ne pensais pas voir ça à la télévision. #Wild pic.twitter.com/fYChIqynbz — Super Zappeur (@superzappeur) April 2, 2018

Le 9 avril prochain, une séquence gênante a été suppri­mée, comme le révèlent nos confrères de TV Mag : « Un passage où une candi­date se réveille en pleine jungle amazo­nienne dans une posture très déli­cate après une nuit pertur­bée par d’im­por­tants problèmes intes­ti­naux. » La chaîne qui se défendait de diffuser ces scènes pour coller à la réalité a donc décidé de l’édulcorer. Ce que la personne concernée -et probablement le public- appréciera.