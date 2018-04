«Salut les Terriens»: Thierry Ardisson répond à un invité transgenre et s'enfonce dans la provoc'

Thierry Ardisson a répondu à la polémique sur son interview de l'homme transgenre désigné comme « maman ». — Capture d'écran

On attendait une réponse à son invité, un homme transgenre qui s’insurgeait d’avoir été qualifié de « maman » par l’émission Salut les terriens, Thierry Ardisson le roi de la provoc' a encore frappé.

L’animateur a répondu ce jeudi à Trystan Reeves, qui lui demandait des excuses : « Désolé, Trystan, je ne savais pas que le mot maman était une insulte. » Pour rappel, l’homme transgenre, invité pour avoir été le premier homme enceinte, né dans un corps de femme, a conservé ses organes génitaux féminins et a donné naissance naturellement à un enfant conçu avec son mari Biff Champlow en juillet. Mais la manière dont l’émission l’a désigné a été jugée « transphobe » par le couple qui s’est exprimé auprès de nos confrères d’AJ +.

«Dire que Trystan est une mère et non un père est blessant et inexact »

« Dire que Trystan est une mère et non un père est non seulement blessant mais inexact, ont déclaré les deux hommes. C’est un bon exemple de la façon irrespectueuse dont sont traitées les personnes transgenres dans les médias. » Sur Twitter, Trystan Reese avait remercié Salut les Terriens pour l’invitation, mais avait signalé attendre des excuses de la part de l’émission.