Il attend patiemment, dans les réserves du palais, d’être déroulé. A quelques heures de la montée des marches inaugurale du premier festival CanneSeries, ce mercredi, 20 Minutes est allé vérifier : oui, le tapis sera bien rose jusqu’au 11 avril.

Pas une première pour le centre de congrès, déjà rhabillé pour le congrès œnologique Pink rosé, mais en tout cas une façon, pour la manifestation, « de se démarquer du festival du film », explique Albin Lewi, son directeur artistique, qui peaufine les derniers réglages.

Depuis dimanche, son staff, composé d’une cinquantaine de personnes, prépare l’arrivée de l’équipe de Versailles. Elle sera la première à fouler ce tapis rose à 19h15, ce mercredi, au théâtre Debussy.

« Puis dès samedi, les projections des dix séries en compétition aura lieu dans le Grand auditorium avec une mise en scène sur le parvis, où un photocall sera installé », explique le responsable.

Organisé à cheval sur le MipTV, un congrès professionnel qui va réunir plus de 11.000 accrédités du monde entier, CanneSeries compte aussi sur la présence du public, également invité à défiler sur cette moquette acidulée sans nœud pap’mais avec un dress code « creative chic » quand même imposé.

🎬 In april, we meet on the pink carpet ? #Cannes 😊

"Au festival @CANNESERIES, le public pourra aussi fouler les tapis... roses" https://t.co/9Bd5jn9HWV via @20minutesnice